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Sprint和T-Mobile接近达成协议 交易价值265亿美元

Sprint和T-Mobile接近达成协议 交易价值265亿美元
2018年04月30日 03:07 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月30日凌晨彭博消息，据知情人士透露，T-Mobile US Inc 和Sprint Corp将进行合并，交易规模265亿美元，由此将诞生一家足以和行业巨头AT&T Inc及Verizon Communications Inc相抗衡的无线公司。

　　消息人士透露，T-Mobile的控股方德国电信，与Sprint的母公司软银集团同意了全股票方式的合并交易，每一股Sprint股票兑换0.10256股T-Mobile股票。按T-Mobile周五64.52美元的收盘价计算，Sprint每股价值6.62美元。

　　知情人士称，德国电信在合并后公司中有九个董事席位，而Sprint将有四个董事席位，包括软银首席执行官孙正义。 T-Mobile首席执行官John Legere将出任合并后公司的首席执行官。消息人士说，合并带来的协同效应预计约为400亿美元，协议中未附带解约费。

　　Sprint和T-Mobile的代表暂时未回复置评请求。

　　消息人士称，德国电信将获得42%股权，而软银的持股将为27 %。 周五Sprint收于每股6.50美元。

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