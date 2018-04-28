新浪科技> 电信 > 正文

上海联通总经理：混改后增收超30% 干部淘汰会继续

上海联通总经理：混改后增收超30% 干部淘汰会继续
2018年04月28日 10:19 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　上海联通总经理：混改后营业厅增收超30%，干部淘汰会继续

　　澎湃新闻记者 周玲

　　4月27日，上海联通总经理沈洪波接受澎湃新闻记者专访时透露，混改后通过划小承包、小CEO等模式，上海联通营业厅营收增长了30%-40%以上。

上海联通总经理沈洪波上海联通总经理沈洪波

　　“瘦身健体做了一半，干部层面做掉了，我们的机构数量压缩了量相当大，干部中超过10%在瘦身健体中退出了。我们还形成一套规矩以后每年不小于5%的干部淘汰。我们目前还在做第二轮，走向纵深，对管理和支撑领域的机构进行人员精简，我们希望有更多人员能够到一线和创新领域。”沈洪波表示。

　　去年9月份，中国联通先从总部层面开始“瘦身健体”计划，其中，联通总部机构部门数量从27个减少到20个；处室数量从238个减少到127个，其中净减少56个，生产分离55个；人员编制从1787人减少到891人，净减编347人，生产分离549人。

　　中国联通各地分公司也随后开展了瘦身健体计划。除了机构精简和干部编制减少，另一个层面是让人员往外走，走到一线。

　　沈洪波表示，通过划小承包，原来一个大企业被划成一个个小的责任单元，营业厅 、楼宇、小区为承包单位，承包者变成了小CEO，“一个营业厅的厅长就相当于小CEO，对全量的成本负责，我们也把权力都给他，用多少营销成本，用多少电费他全部自己来定，甚至觉得这个人不合适厅长也有权力裁掉他。划小后精神状态就不一样了，给自己做的感觉就出来了。有的营业厅走出去上门服务，坐商变行商。公司层面通过大数据挖掘，更高层面对营业厅赋能。”

　　沈洪波透露，2017年上海联通营收为97亿元，增长7%，利润19.4亿，增长近30%。

　　中国联通混改后引入BATJ等互联网企业，提出要打造新基因、新治理、新运营、新动能、新生态的“五新”联通。

　　沈洪波表示，联通想成为基于CT（通信）的IT运营商。“与纯粹的IT公司进行竞争我们可能竞争不过他们，但基于CT的IT服务，我们的优势还是很大的，我们有一张全程全网做支撑。另外，运营商毕竟是国企，有运营能力，越来越多信息化项目，更多客户要的是可以运营维护做数据处理、提炼、决策分析，而不是简单的集成，长期运营方面，优势很明显。”

　　据了解，近日，上海联通成立了联通（上海）产业互联网有限公司，整合联通自身的ICT、IDC、云计算、物联网、大数据等创新能力，以智慧城市运营商、产业互联网服务商为目标，重点聚焦电子政务、城市安全、城市管理、智慧民生、交通物流、新商业等重点领域，为政府和各行各业客户提供从连接、云平台到大数据应用的个性化解决方案和集成运营一站式服务。

　　沈洪波表示，新成立的产业互联网公司想要打造一个联通内部的“特区”，做一些机制创新，也会开出高薪吸引外部的技术人才，“搞出特区后通过与传统有所区格，来培育公司互联网基因，看看市场化、互联网化能否再提高一步。下一步可能会考虑员工持股等政策。”

　　上海是联通的5G试点城市。沈洪波表示，上海联通高度重视，在5G方面会密切跟踪和做试验网。

　　“今年下半年开始5G会有一些动作，产业链会进一步完善，新的组网标准和芯片也会出来，上海是试点城市，从目前的节奏来看，第一步做非独立组网，目前看eMBB（主要是指公众的5G手机服务）需求意义不大，但我们会积极准备，5G真正的需求在于垂直行业应用，5G测试和应用捆绑的试验会当做一个重点，我们理解5G应该伴随着新应用。”沈洪波表示，联通在5G时代投资不会手软，上海联通也没有投资问题，状态很好。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有