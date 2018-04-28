上海联通总经理：混改后增收超30% 干部淘汰会继续

上海联通总经理：混改后营业厅增收超30%，干部淘汰会继续

澎湃新闻记者 周玲

4月27日，上海联通总经理沈洪波接受澎湃新闻记者专访时透露，混改后通过划小承包、小CEO等模式，上海联通营业厅营收增长了30%-40%以上。

上海联通总经理沈洪波

“瘦身健体做了一半，干部层面做掉了，我们的机构数量压缩了量相当大，干部中超过10%在瘦身健体中退出了。我们还形成一套规矩以后每年不小于5%的干部淘汰。我们目前还在做第二轮，走向纵深，对管理和支撑领域的机构进行人员精简，我们希望有更多人员能够到一线和创新领域。”沈洪波表示。

去年9月份，中国联通先从总部层面开始“瘦身健体”计划，其中，联通总部机构部门数量从27个减少到20个；处室数量从238个减少到127个，其中净减少56个，生产分离55个；人员编制从1787人减少到891人，净减编347人，生产分离549人。

中国联通各地分公司也随后开展了瘦身健体计划。除了机构精简和干部编制减少，另一个层面是让人员往外走，走到一线。

沈洪波表示，通过划小承包，原来一个大企业被划成一个个小的责任单元，营业厅 、楼宇、小区为承包单位，承包者变成了小CEO，“一个营业厅的厅长就相当于小CEO，对全量的成本负责，我们也把权力都给他，用多少营销成本，用多少电费他全部自己来定，甚至觉得这个人不合适厅长也有权力裁掉他。划小后精神状态就不一样了，给自己做的感觉就出来了。有的营业厅走出去上门服务，坐商变行商。公司层面通过大数据挖掘，更高层面对营业厅赋能。”

沈洪波透露，2017年上海联通营收为97亿元，增长7%，利润19.4亿，增长近30%。

中国联通混改后引入BATJ等互联网企业，提出要打造新基因、新治理、新运营、新动能、新生态的“五新”联通。

沈洪波表示，联通想成为基于CT（通信）的IT运营商。“与纯粹的IT公司进行竞争我们可能竞争不过他们，但基于CT的IT服务，我们的优势还是很大的，我们有一张全程全网做支撑。另外，运营商毕竟是国企，有运营能力，越来越多信息化项目，更多客户要的是可以运营维护做数据处理、提炼、决策分析，而不是简单的集成，长期运营方面，优势很明显。”

据了解，近日，上海联通成立了联通（上海）产业互联网有限公司，整合联通自身的ICT、IDC、云计算、物联网、大数据等创新能力，以智慧城市运营商、产业互联网服务商为目标，重点聚焦电子政务、城市安全、城市管理、智慧民生、交通物流、新商业等重点领域，为政府和各行各业客户提供从连接、云平台到大数据应用的个性化解决方案和集成运营一站式服务。

沈洪波表示，新成立的产业互联网公司想要打造一个联通内部的“特区”，做一些机制创新，也会开出高薪吸引外部的技术人才，“搞出特区后通过与传统有所区格，来培育公司互联网基因，看看市场化、互联网化能否再提高一步。下一步可能会考虑员工持股等政策。”

上海是联通的5G试点城市。沈洪波表示，上海联通高度重视，在5G方面会密切跟踪和做试验网。

“今年下半年开始5G会有一些动作，产业链会进一步完善，新的组网标准和芯片也会出来，上海是试点城市，从目前的节奏来看，第一步做非独立组网，目前看eMBB（主要是指公众的5G手机服务）需求意义不大，但我们会积极准备，5G真正的需求在于垂直行业应用，5G测试和应用捆绑的试验会当做一个重点，我们理解5G应该伴随着新应用。”沈洪波表示，联通在5G时代投资不会手软，上海联通也没有投资问题，状态很好。