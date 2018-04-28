雷军终于落下这铡刀：动这几个人，他下了很大决心

4月27日，雷军发布内部信，公布两则重要消息——

一、任命CFO周受资为公司高级副总裁；

二、联合创始人周光平和黄江吉（KK）辞去公司职务

组织架构调整与人事变动是大公司正常动作，但这三位高管的职位变迁与去留，透露更多的，是小米过去的危机、中间的调整、复兴后的布局。

林斌与周受资

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雷军在内部信中称，周受资于2015年7月加入公司后，以其杰出的领导能力与业务管理能力，为公司的发展做出了巨大的贡献，公司决定任命他为CFO兼高级副总裁，期待他在财务、投资和HR等方面发挥出更大的作用。

雷锋网此前报道，周受资是于2015年7月1日加入小米。

公开资料显示，周受资拥有新加坡国籍，于2010年加入DST，并主导了公司对小米的投资。此外，周受资还投资了京东、阿里巴巴、滴滴打车等。在DST之前，他任职于高盛。周受资毕业于伦敦大学学院经济系，并持有哈佛商学院MBA学位。

有趣的是，当时大众便猜测小米此举是在为上市做准备。对此，雷军很快予以否认，强调小米目前真心没有上市计划，称邀请周受资出任CFO，主要是小米有了一定规模，需要有人帮自己规划战略、处理投资者关系，管理小米投资。

当时，雷军表示，随着周受资的加入，小米公司的财务管理与投资团队将为小米的技术创新、生态链布局以及国际化进程起到更大的支持作用。也就是说，周受资将主要负责推动小米的投资业务。

此次，周受资升任公司高级副总裁，透露小米确实上市准备进行中。

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黄江吉过去曾担任微软中国工程院开发总监，在微软任职13年，于2010年加入小米科技，担任副总裁。作为小米八位联创之一，黄江吉曾负责名噪一时、被雷军寄予厚望的即时通讯产品米聊，可惜后来不了了之。

再之后，黄率领团队负责小米云服务和小米路由器，最终也没有做出成绩。小米联合创始人刘德在接受《财经》采访时表示，小米路由器产品定义出现失误，“定义得过沉、过重，成本也过高，硬盘是最大的成本。”

再之后，2016年2月，小米正式成立探索实验室，研究VR/AR、机器人等前沿科技，由小米路由器总经理唐沐和黄江吉负责。但由于押宝VR、以及该行业短期内难以落地等原因，探索实验室一直黯淡无光。

2017年，雷军下发内部邮件称，黄江吉改任战略副总裁，协助雷军规划公司未来三年到五年发展战略。“小米发展到今天的规模，中长期发展战略变得越来越重要。联合创始人黄江吉改任公司战略副总裁，协助我规划公司未来三到五年发展战略。黄江吉原来负责部门直接向我汇报。”

本次调整中，雷军并没有感谢黄江吉过去为小米做出贡献，只是概述了对其职务的变更。

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周光平，大人物。

有多大呢？是一位直接与小米低潮期密不可分的人，甚至于，目前仍有所谓“周光平事件”的八卦流传。

2017年，小米光辉“逆袭”故事发生之前，有过一段广为人知的低潮期——2015年至2016年，小米整体出货量出现下滑，事后复盘，很大一部分原因出来小米供应链上，而当时，小米供应链即是由周光平、以及时任小米手机供应链副总裁的郭俊负责管理的。

此前魅族内部矛盾爆发时，很多人曾用周光平类比杨柘——同样漂亮的过往履历——周光平曾任美国摩托罗拉手机总部核心设计组核心专家、摩托罗拉北京研发中心总工程师及高级总监、戴尔星耀无线产品开发副总裁；同样在内部管理上出现纰漏。

2010年，周光平接受雷军邀请，成为小米科技联合创始人，任职副总裁，负责硬件及BSP团队。

坊间流传关于周光平三宗罪——由周光平、郭俊负责的供应链团队得罪一家日本供应商、供应链团队得罪了三星半导体，以及研发方面的锅。其中最严重的，当属与三星半导体之间的龃龉，直接导致小米供应链在相当长一段时间内处于弹药不足的状态。

腾讯深网当时报道称，在小米5发布前，三星半导体中国区高层带团队与郭俊负责的小米供应链团队见面，在现场PPT演说过程中，由于小米态度很差，三星也很强势，双方发生争执拍了桌子，这位三星高层直接就离开了。此后三星AMOLED屏幕出货量很大，但就是不给小米供货。

时至今日，小米内部人士在与雷锋网提起当年这段矛盾时，仍然愤愤不平。公司整体战略没有错、高层布局没有错、底下人落地实施没有错，最终因为一个人的意气之争，导致整个公司的危局、以及市场与消费者对”小米模式“的质疑，这才是致命的。

供应链方面的问题给小米造成了两个后果：整个2015年，小米5迟迟不能发布，最终拖到了2016年2月，导致小米在2015年没有完成8000万既定的手机销量目标。

2015年第三季度，小米出货量出现首次同比下滑；2016年，小米智能手机全年出货量同比下跌达36%，市场份额从2015年的15.1%下跌到8.9%。

而跟三星的交恶直接导致雷军接管供应链以后，先后四次拜访三星总部，寻求屏幕资源供应。

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实际上，与其说此次雷军内部信是落下铡刀，不若说是揭开过往铡刀的遮盖物。

2015年上旬，小米内部压力很大。

如上文所述，由于供应链问题导致屏幕资源的短缺，小米新品在产能上直接无法保证供给，很长一段时间，OPPO R9与华为P9两部手机在销量上将小米5碾压。除了产品质量或设计等层面的原因，更重要的是，由于小米产品无法充足供应，”饥饿营销“放大化的后果，是直接将消费者推给竞品手机。2016年手机大数据表明，当年有18.23%小米用户将手机换成了OPPO R9。

2016年5月，雷军发了一封内部邮件，称——“公司董事会决定，任命周光平博士担任首席科学家，负责手机前沿技术研究。手机研发和供应链管理团队改向我本人直接汇报。”

一定程度上，此封邮件、以及其所引发的人事变动，是小米与雷军主动大换血的开始。

雷锋网当时梳理报道，周光平调任首席科学家后不久，原小米手机副总裁郭俊也离开小米，随后，紫米CEO张峰回小米担任小米手机副总裁，负责管理供应链，2016年年初，原小米手机研发总监颜克胜则被升为第二个小米手机副总裁，管理研发。

张峰和雷军的交情很特殊。

2010年，张峰任高管的英华达是少数愿意为小米手机代工的代工厂，2012年，张峰离职创业时，雷军是第一个投资的。

颜克胜则是老MOTO人，小米旧将，2010年10月加入小米，据知情人士透露，他是当初周光平带去小米的“机械老大”，在MOTO与小米这段空档，与周一起做了一家为Dell做代工的ODM公司。

一系列人事调整从侧面反映了小米当时面对的问题有多艰难，雷军甚至在一次内部动员会上说，“动这几个人，我下了很大决心。”

2016年7月7日，小米手机誓师大会，雷军表示，“要吹响手机部第二次创业的号角。”

2017年4月6日，小米成立7周年，小米联合创始人、高级副总裁黎万强在朋友圈发布了小米几位创始人的最新合影。照片中小米创始人团队由以往的8人变为7人，首席科学家周光平博士已不在。

2017年11月雷军发内部邮件，宣布重大组织架构调整，涉及人员包括林斌、黎万强两位联合创始人——军任命总裁林斌兼任小米手机总经理，目的是为了进一步强化管理，夯实基础。而林斌的工作将由汪凌鸣接替。

联合创始人、高级副总裁黎万强将出任小米品牌战略官，专注公司品牌建设和进一步提升；同时，他还将兼任顺为资本合伙人，强化小米和顺为在投资领域的协同。而市场部日常工作将由公司市场部副总裁梁峰负责，直接向雷军汇报。

另外，智能产品部将并入生态链部，任命小米路由器事业部总经理唐沐为生态链部门副总裁，直接向刘德汇报。

此外，小米任命洪锋、刘德、王川和祁燕为公司高级副总裁。智能产品部并入生态链部，任命唐沐为生态链部门副总裁，向刘德汇报。

2017年第二季度，小米全球出货量重返全球前五。多位小米人士对雷锋网表示，数据很好看，触底反弹是板上钉钉的事情，劫后重生的快感洋溢在整个小米，也包括雷军。

“世界上没有任何一家手机公司在销量下滑后能够成功逆转的，除了小米。”雷军在多个场合强调过这一成绩。

当然，雷军的亲自挂印的确在一定程度上解决小米过往在供应链管理上的bug，但在县乡线下换机潮、线下资源管理、小米品牌塑造等方面，仍有很长的路要走。

4月25日小米6X发布会上，雷军宣布小米公司董事会通过决议——从今天起，小米向用户承诺，每年整体硬件业务（包括手机及IOT和生活消费产品）的综合税后净利率不超过5%，如超过，我们将把超过5%的部分用合理的方式返还给小米用户。

“5%的硬件综合净利润率”再次将雷军拉入舆论争议的旋涡。或许小米团队已然习惯，这种时时刻刻处于战斗状态的节奏。