T-Mobile将以260亿美元收购Sprint：最快本周日公布

新浪科技讯 北京时间4月28日凌晨消息，据知情人士透露，美国电信运营商巨头T-Mobile正在收购另一家电信运营商Sprint，该收购交易将以Sprint目前的股价，即6.5美元每股来计算，预计此交易涉及金额将达260亿美元。

据消息人士透露，该交易最快将在本周日对外公布。交易两方已就换股比例达成协议，不过具体数据还不清楚。

持有85% Sprint股份软银集团将允许德国电信（Deutsche Telekom）来运营新公司，德国电信目前持有大约三分之二的T-Mobile股份。

该交易一旦达成，将结束这两家公司长期以来进行的谈判。有关此收购交易的对话是从去年底开始的，当时软银集团首席执行官孙正义（Masayoshi Son）决定想要继续控制合并后的新公司。

不过，过去几个月内发生的很多事改变了孙正义的想法，包括合并后由更低的企业税带来的增效作用、了解到Sprint将花费大量资金用于5G建设、以及有线电视公司也加入到了竞争激烈的移动通讯市场等。上周，美国两家最大的有线电视公司Comcast和Charter达成了一个新协议，将合作开发新的产品和服务。

然而，收购交易声明发表后并不意外着该交易最终会达成。分别作为美国第三大和第四大移动运营商的T-Mobile和Sprint的合并交易很有可能遇到美国监管者的阻挠。美国最大和第二大移动运营商是Verizon和AT&T，AT&T曾在2011年试图收购T-Mobile，不过美国政府以反垄断为由阻止了该收购交易。（小宝）