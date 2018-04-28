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亚洲首家 华为云进入CNCF基金会技术监督委员会

亚洲首家 华为云进入CNCF基金会技术监督委员会
2018年04月28日 05:03 中国经营报
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　　佚名

　　美国时间4月17日，开源社区Cloud Native Computing Foundation（云原生计算基金会，以下简称CNCF）正式宣布了基金会的技术监督委员会（Technical Oversight Committee，下称TOC）席位改选结果， 华为和Google进入TOC。这是华为首次，也是亚洲首家公司获得CNCF TOC成员席位。 作为Linux 基金会旗下的子基金机构，CNCF是在云技术领域的TOP级开源社区，一直备受业界主流科技巨头追捧。此次，华为进入TOC技术监督委员会，是CNCF社区对华为公司技术能力与对开源社区长期贡献的肯定，也是继去年进入Kubernetes社区Steering Committee后，华为更进一步参与整个Cloud Native领域权威的技术委员会。

　　TOC决定CNCF社区的技术走向

　　自2015年底由Google、华为、IBM、Intel、Red Hat等公司推动成立以来， CNCF经过两年多的发展逐渐成为了云计算领域的开源社区。整个社区采用两层技术方向决策机制，CNCF基金会层面由TOC定义和维护云原生领域技术愿景，对CNCF下所有的项目进行生命周期管理，如项目的创立、毕业、合作、终止等，接受用户委员会的需求与建议，并交由旗下各个项目组来承载和实现，基于代码标准化通用的接口和实践。项目层面由各自的技术决策机构，针对单个项目的代码开发、发布周期、功能等进行决策和监控，比如Kubernetes有自己的Steering Committee来决定其具体的版本策略和技术实现。这样，CNCF TOC在基金会层面从整体技术堆栈角度，自上而下地给予每个项目大颗粒的技术指导，每个项目再根据自己的实际情况做自下而上的技术决策，这种两层技术方向决策机制，兼顾了技术趋势和项目自主权。

　　基于华为前期在CNCF社区的活跃度与积极贡献，使得社区认识到华为既是最早将Cloud Native技术在生产环境中使用的公司之一，同时也积极把自己和客户需求带到社区进行落地，最终在TOC选举中获得社区全体成员的一致认可。

　　华为云打造基于CNCF系列产品，助力应用上云更高效

　　华为云云原生服务栈目前已覆盖CNCF的技术全景图，包括：云容器引擎CCE、云容器实例CCI、微服务引擎CSE等7大类别、16款云上应用服务，可以全面覆盖支撑企业应用上云前后的全生命周期环节。华为云应用服务基于CNCF的技术实践，上线后便迅速受到市场肯定，现已服务于游戏、生物科技、电商、ERP、互联网、智慧城市等众多行业，帮助客户针对其自身场景完成上云前后的应用敏捷化创新。以咪咕互娱游戏为例，在采用华为云容器服务后，其资源利用率提升100%，系统升级时间从2小时提升至5分钟，基于裸金属容器的部署助其性能提升三倍。最新的Windows容器服务刚刚发布，便应用于管家婆软件帮助其快速完成基于。net应用的全部容器化改造。在以应用上云为基调的Cloud2.0的新时代下，华为云应用服务，全面使能企业应用上云更简单，运行更高效。

　　截至目前，基于在Kubernetes领域的领先实践优势，华为云已经发布了多款领先业界的容器服务与微服务产品，并创造了多个业界领先。其中，国内首发专注性能的裸金属容器，国内首发支持Windows Server的Windows容器，全球首发基于Kubernetes的无服务器容器服务。在微服务方面，国内首发自研的企业级的商用微服务框架CSE，并领先支持了Service Mesh特性，用以解决传统分布式系统云化架构中的复杂通讯难题，使系统不再以单一语言绑定，支持零侵入式的方式对遗留应用进行快速分布式云化改造。其中，华为云和云容器引擎CCE更是全球首批拿到了Kubernetes Certified Service Provider和Certified Kubernetes两项认证。

　　后续，华为云将继续投入CNCF基金会，和社区玩家一起构建更加便捷的云计算平台与技术。同时，华为云也会持续将CNCF基金会先进的云计算技术引入国内，为企业提供基于华为自有实践的云化产品，帮助客户加快数字化转型。

华为CNCF
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