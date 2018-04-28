新老派系之争员工内讧 部分产品下架魅族上演武斗

员工内讧，部分门店产品下架 新老派系之争 魅族上演“武斗”

周昊

“十五的月亮十六圆”，当魅族CEO黄章在魅族论坛发布“小试牛刀”言论之后，网友用一句精准的俗语概括了刚刚面世的新品魅族15。作为黄章出山之后的梦想新机，魅族15系列搭载着魅族品牌巩固中端、冲击高端的希望。

然而近日《中国经营报》记者走访发现，在经历了pro7系列的溃败事件后，如今魅族的线下渠道已大为萎缩；而4月23日新品发布会之前的内讧事件，也让魅族的15周年蒙上了一层阴影。

陷入内讧

魅族梦想机的概念自2017年2月黄章宣布出山以来便一直被热炒，然而将魅族捧上热搜的却并不是自己的新品发布会。从隔空骂仗到动手斗殴，魅族内讧事件愈演愈烈，这个青年品牌从未如此严重地被撕裂过。

4月15日，魅族文创部总监张佳（微博名“盖文张”）在微博公开炮轰负责市场营销的魅族高级副总裁杨柘，在表达了自己对魅族和黄章的感恩的同时，张佳认为杨柘的到来并没有帮助魅族走出困境，“不认同杨柘”。微博一经发布，部分魅族员工与前员工也加入了行列，纷纷表达了对杨柘的不满以及对魅族未来的担忧。随后张佳将该微博删除，在向公司表达歉意的同时还为即将到来的魅族15新机宣传造势。

两天之后，认证为“魅族市场营销部设计师”的王斯文在微博上发声称自己下属在公司被人殴打，并@了杨柘，而杨柘则在微博回击称这一举动为“贼喊捉贼的演戏”。从隔空骂仗到双方动手，隐藏在魅族内部的矛盾渐成迸发之势。

4月17日下午，魅族科技发布了一份通告，称张佳在公司新品发布之际通过微博等社会媒体发泄个人不满情绪，对同事使用辱骂性语言、散布针对公司的谣言，引发众多媒体、魅友对公司经营和管理状况做出负面报道和评论，对公司声誉造成严重影响。最终，在这轮内讧事件中最早出头的张佳被魅族开除；但看似“获胜”的杨柘团队却也成为了众矢之的。

署名为“已离职魅族员工”的用户在知乎平台上公开爆料称，新团队掌管的视频业务，仅发布会视频报价便从原先的100万元上升至400万元。张佳在被开除后公布出的两份魅族15新品发布会立项表也从侧面印证了这一说法，这两份立项表上显示，仅发布会视频一项耗资就高达1248万元。

有业内人士向《中国经营报》记者透露，若与一个月前在浙江乌镇同一地点举办新品发布会的vivo相比，这笔预算甚至足够拍摄两场同规格的发布会宣传视频。

这场“本土派”与“空降派”的内斗随着魅族15的顺利发布已逐渐平息，但压在魅族以及杨柘头上的压力却并未有所缓解。事实上，这场内讧闹剧也正是由魅族自身的生存危机所引起。市场遇冷、渠道萎缩……摆在魅族眼前的难题绝不仅仅是开除一两个人、抑或是空降几个团队就能轻松解决的。

形象撕裂

杨柘到来之后，魅族的青年风形象开始被撕裂。

来魅族之前，杨柘曾有过打造华为mate7“爵士人生”的辉煌，也曾在TCL手机部门败走麦城。2017年6月，杨柘接受了黄章的邀请正式加入魅族，负责产品的市场营销。按照圈内人的说法，杨柘的营销风格充满了“中年气息”，与魅族的青年定位可谓是格格不入；但对于彼时刚刚复出的黄章来说，想要实现魅族高端梦的计划或许是其最终选择杨柘的原因之一。

杨柘上任仅一个月，魅族便发布了当年的新款旗舰机魅族pro7。然而搭载了联发科处理器的魅族pro7不仅在性能上表现平平，其过于昂贵的定价也让这款产品在市场上反响较差，作为主要卖点的“画屏”功能也在随后到来的全面屏大潮前相形见绌。2017年9月，魅族负责销售业务的副总裁潘一宽离职；11月，公司销售总监褚淳岷也带着自己的销售团队离开了魅族；与此同时，供应链层面也传来消息，称魅族早先预定的300万份画屏订单在仅交付100万份后便取消了剩余订单。发售仅仅4个月后，魅族pro7售价腰斩，黄章与杨柘冲刺高端的旗舰机型不到半年便落入千元机行列。

更为严重的是，pro7系列的惨淡销售严重损害了魅族线下渠道商的利益。与OPPO、vivo为线下零售商提供周密的价格保护政策（即产品降价后厂商会向零售商补足差额）不同，魅族并没有相关措施，pro7系列售价快速跳水，无疑加重了各级零售商的负担。早先的战略失误无形中为魅族15的大范围铺货增添了更多的障碍。《中国经营报》记者近日通过线下走访发现，广州市区部分迪信通卖场已经下架了魅族手机；而乐语通讯的部分卖场也撤去了魅族产品的展柜。

一位乐语通讯店主告诉记者：“目前公司正在对魅族的产品进行清库处理，清库后仅会少量销售魅族的旗舰产品。”当前魅族手机的留库期（指手机在仓储中存放的时间）普遍在50天左右，相比华为、OPPO、vivo而言长出1个月左右，无形中增加了企业的库存成本，因此未来对大规模销售魅族手机持保留态度。

值得注意的是，在魅族15发布前夕，黄章在魅族论坛上直接表示，魅族15仅仅是自己小试牛刀之作，4个月后的16系列才是全力打造。产品还未开卖，自家老板已然底气不足，魅族15系列命运多舛。

征途迷茫

从“复出”到“小试牛刀”再到“全力打造”，从小而美的“青年风”再到如今惟精惟一的“佛系中年”；多变的风格背后，魅族不仅透着一丝迷茫，也犹如一个蹒跚学步的孩童，一脚一个方向。

2014年，为了与小米抢占市场份额，魅族紧跟小米步伐，推出魅蓝子品牌与红米系列对抗，千元机开始大规模铺货。在魅族出货量快速增长的背后，低价千元机的品控问题也频频爆发，这期间珠海市工商局的投诉页面出现了魅族的大量投诉信息，而口碑对于主打青年风、极客范的魅族而言极为重要。

2016年初，黄章表示魅族要挺进IPO，在获得新一轮融资的同时，魅族为了达成出货量目标开始自乱阵脚。这一年魅族几乎每月都要开一场新品发布会，如此快速的推新节奏下，魅族当年的出货量终于突破了2000万部；但混乱的产品线也极大地损害了魅族的品牌形象。

2017年魅族又要冲击高端、追求盈利，但pro7系列惨遭折戟。最终魅族官方宣布2017年出货量2000万部、营收200亿元。以此来计算，魅族产品单机均价仅千元，冲击高端的梦想依旧甚为遥远。

而根据国际专业调研机构GFK的数据显示，2017年华为、OPPO、vivo、苹果和小米以1.02亿部、7756万部、7223万部、5105万部和5094万部销量居中国市场销量的前五，魅族虽然排在小米之后位居第六，销量仅为1681万部。（GFK采用的是sell-out出货量统计方式，统计的是从厂商到最终消费者手中的出货量。）

与此同时，2018年初，魅族珠海总部的“MEIZU”LOGO突然被撤换，取而代之的是四个篆体字“惟精惟一”，这四个字也是杨柘新确立的魅族品牌理念。不再“小而美”的魅族，对于魅友的吸引力也在逐渐减弱。一位魅友在魅族线下门店告诉记者：“如今的魅族，论青年范不如OPPO、vivo，论高端不如华为，论性价比不如小米，论极客范不如一加，论情怀不如锤子。新发布的魅族15在2017年发布或许是款好手机，但现在已经2018年了。”

有魅族相关人士也向《中国经营报》记者表示，目前的格调是“让魅族重回魅族”，在整个行业进入寒冬后，魅族也正在积极探索自己的渠道和发展模式。而在刚刚结束的魅族15新品发布会上，杨柘也强调，魅族一直致力成为一个品牌的开创者，渴望寻求创新与突破；时下手机市场已经陷入了“黑科技与性价比”的两极分化时代，魅族希望以贴心的角度给用户提供最人性化、充满人文和温度的产品，成为两极之外的“第三极”。