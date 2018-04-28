联发科深夜声明：正申请对中兴通讯的出口许可

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新浪科技讯 北京时间4月28日凌晨消息，台湾联发科技股份有限公司（联发科）深夜发布微博称，正申请对中兴通讯的出品许可，以期尽快出货。

此前有报道称，台湾“经济部”国际贸易局在其网站上发表声明称，已将中兴通讯、中兴康讯两家公司列入战略性高科技货品出口管制对象。

联发科昨日发布了2018年第一季度财报，营收为496亿5千4百万新台币（约合106.45亿元人民币），环比下滑17.8%。毛利率为38.4%，环比增长1个百分点。运营利润为19亿2千9百万新台币（约合4.14亿元人民币），环比增长49.5%。净利润为26亿6千万新台币（约合5.70亿元人民币）。

在随后的电话会议上，联发科CEO蔡力行表示，台湾当局目前不允许联发科向中兴通讯提供任何智能手机零部件，并称此事对公司财务影响有限。

以下为联发科微博详文：

有关4月27日媒体报道联发科技（本公司）出货中兴通讯一事，兹说明如下：依台湾经济部国贸局之要求，本公司目前正积极准备相关文件，申请中兴通讯的货品出口许可证。以期尽快获得货品出口许可证后，依法继续顺利出货。