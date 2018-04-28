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小米再次人事调整 一切都在为上市做准备

小米再次人事调整 一切都在为上市做准备
2018年04月28日 00:00 新浪科技
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小米八位联合创始人合影，从左至右依次为林斌、黄江吉、周光平、雷军、黎万强、刘德、王川和洪锋小米八位联合创始人合影，从左至右依次为林斌、黄江吉、周光平、雷军、黎万强、刘德、王川和洪锋

　　相关新闻：小米任命CFO周受资为高级副总裁 周光平黄江吉辞职

　　新浪科技 张俊

　　继2017年11月的高层人事调整后，半年后，小米在IPO前夕再次迎来新一轮的人事调整。

　　其中，CFO周受资为公司高级副总裁，联合创始人周光平和黄江吉则辞去公司职务。实际上，这次调整可视为小米在IPO前夕进一步理顺治理结构。

　　身为CFO的周受资在加入小米两年多来，为小米厘清了财务关系，同时在小米的技术创新、生态链布局以及国际化进程起到了支持作用。在小米IPO前夕，周受资的角色和地位将更加重要。

　　而周光平和黄江吉的辞职则并不让人意外。

　　周光平早在2016年5月就被雷军改任为小米首席科学家，其原先负责的小米手机的研发和供应链团队将直接向雷军汇报。当时的周光平因为在2015年和2016年中小米出现的供应链问题，而已经处于被雪藏状态。

　　黄江吉同样也早已是虚职。在2017年11月的小米人事架构调整中，新浪科技就发现了黄江吉的尴尬地位。身为联合创始人的他并没有和其他联合创始人一样升任高级副总裁，而是在2017年8、9月份就被雷军改任战略副总裁，黄江吉原来负责的部门将直接向雷军汇报，雷军称其将协助自己规划公司未来三到五年的发展战略。实际上已经处于虚职状态。

　　CFO周受资兼任高级副总裁 小米IPO近在眼前

周受资周受资

　　周受资毕业于伦敦大学学院经济系，并持有哈佛商学院MBA学位。周受资2010年加入DST，曾负责了小米、京东阿里巴巴、滴滴打车等项目投资。在加入DST之前，周受资曾任职于高盛

　　2015年7月1日小米宣布任命周受资担任首席财务官。雷军当时表示周受资加入后，“小米公司的财务管理与投资团队将为小米的技术创新、生态链布局以及国际化进程起到更大的支持作用。”另外也有分析认为，投行出身的周受资也能帮助小米厘清财务关系，为未来的上市做准备。

　　今日港媒报道称，传小米将在下周一提交赴港上市申请，希望IPO后估值可以达到900亿至1100亿美元。适逢港交所下周一起首推“同股不同权”，因此小米或成为同股不同权首批股份。

　　而此次周受资则兼任高级副总裁，为小米上市做准备的意图更加明显。

　　雷军在内部邮件中评价称，周受资于2015年7月加入公司后，以其杰出的领导能力与业务管理能力，为公司的发展做出了巨大的贡献，公司决定任命他为CFO兼高级副总裁，期待他在财务、投资和HR等方面发挥出更大的作用。

　　首席科学家周光平早已因供应链问题被雪藏

周光平周光平

　　周光平拥有美国乔治亚理工大学电磁学与无线技术博士学位，曾任摩托罗拉手机总部核心设计组核心专家、摩托罗拉北京研发中心总工程师及高级总监等职位，2009年至2010年担任戴尔星耀无线产品开发副总裁。

　　2010年，周光平接受雷军邀请，成为小米科技联合创始人，任职副总裁，负责硬件及BSP团队。周光平是小米科技创业以来的手机研发和供应链方面的核心人物。不过从2015年开始，小米开始遭遇成立以来的最大危机。当年未完成8000万台的出货目标，而2016年更是遭遇断崖式下滑。根据IDC数据，2015年还是中国智能手机出货量第一位的小米在2016年同比下滑36%，跌落到第五位。

　　2016年5月，雷军发内部信称小米科技联合创始人、副总裁周光平将出任小米首席科学家，全力负责手机技术前沿领域研究。周光平原先负责的小米手机的研发和供应链团队将直接向雷军汇报。

　　实际上，当时的周光平已经处于被雪藏状态。

　　雷军后来复盘小米在2015年和2016年低谷的原因时，其中之一就是在供应链、质量和交付方面出了问题。“为什么我们不能满足人民群众日益增长的需求，也被大家骂，问题到底在哪里？其实手机交付这个词是我2016年才学会的，我们作为创业公司，真的要尊重行业的规律。”

　　雷军亲自接管手机研发和硬件后，开始促进产供销一体化。手机行业是一个协同体系，研发、供应链、生产、销售等环节需要相互匹配。一年多后，小米在2017年9月和10月实现了连续出货1000万台，这被雷军视为小米已经基本解决了供应链和产能问题，小米也在2017年实现了逆转。

　　旗下业务起色不多 战略副总裁黄江吉早已是虚职

黄江吉黄江吉

　　黄江吉毕业于美国普渡大学。 曾在微软任职14年，起初负责微软商务服务产品Biztalk的高性能数据分析系统和自动物流分布系统。后在微软中国负责Windows Mobile，Windows Phone 7的多媒体播放器，浏览器和即时通讯部分。

　　2010年，黄江吉和雷军等合伙人一起创办小米。起初黄江吉负责米聊、小米云服务和小米路由器业务。2016年2月，小米正式成立探索实验室，研究VR/AR、机器人等前沿科技，由小米路由器总经理唐沐和小米联合创始人黄江吉负责。

　　小米探索实验室的第一个项目为VR领域，先后推出了小米VR眼镜和VR眼镜PLAY系列产品。不过VR行业经历前两年的火爆后，一大批公司出现倒闭、裁员等现象，早已经处于寒冬状态；米聊业务在微信崛起之后，也一直处于不温不火的状态。

　　2017年8、9月份，雷军通过内部信的形式宣布组织架构调整，其中黄江吉改任战略副总裁，黄江吉原来负责的部门将直接向雷军汇报，雷军称其将协助自己规划公司未来三到五年的发展战略。由于内部信当时没有对外公布，黄江吉职位调整的信息并未出现在媒体上。实际上此时的黄江吉早已处于虚职状态。

　　黄江吉最后一次公开露面是在2017年7月举行的CCF-GAIR 2017全球人工智能与机器人峰会上发表演讲，8月22日，黄江吉更新了最后一条微博，此前更新频繁的他便再没了新动态。另外，2017年11月5日小米之家深圳旗舰店开业时，在雷军、林斌等一众高管都出席的情况下，黄江吉也并未出现。

　　在2017年11月的一次小米架构调整中，唐沐负责的智能产品部被并入生态链部，唐沐也被任命为生态链部门副总裁，向刘德汇报。这时的黄江吉的结局已经很明显。

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