继台积电后 三星也称苹果对OLED屏幕需要减缓

【环球网科技综合报道】据英国《每日邮报》4月26日报道，苹果公司的iPhone X手机销售现状堪忧，继台积电发表声明后，其OLED屏幕供应商三星公司表示，苹果高端智能手机的OLED屏幕需求滞缓。

此前，苹果公司的最大供应商台积电已公开表示， iPhone X销量不佳，令人忧虑。近日苹果旗舰智能手机的独家OLED屏幕供应商，韩国科技巨头三星公司也公开发表声明，在苹果最新的季度收益报告中，柔性OLED屏幕需求疲软，暗示iPhone X的销量并不太理想。

三星公司也为自己的智能手机生产OLED屏幕，声称直到2018年下半年才可能有需求改善，而苹果公司通常都是在下半年发布新款iPhone手机。三星在一份声明中称：由于显示面板市场疲软、手机市场盈利能力下降以及高端市场竞争加剧，公司整体盈利增长将面临挑战。2018年下半年，智能手机行业的OLED面板预计出现需求反弹，尤其是高端市场对柔性面板的需求将依然强劲。

苹果五大零件装配商均称，2018年第一季度收益报告收入下滑。受影响的公司包括位于台湾的鸿海科技集团，又名富士康科技集团，该公司是世界最大的电子产品合同制造商。除富士康科技集团外，其他四家供应商分别为：和硕联合科技股份有限公司、纬创集团、广达电脑以及仁宝电脑。五大供应商均表示，今年第一季度的总销售额上升了8%。但这一增长在该季度结束时急剧下降，许多行业专家指责，是由于iPhone X的销售骤减造成。今年1月，位于加利福尼亚州库比蒂诺的苹果公司总部将2018年前三个月的iPhone X总产量目标减半至约2000万台。

相关专家就引起iPhone X需求滞缓的因素展开了激烈讨论，有些人认为，iPhone X对于许多手机用户来说太过高端，而另一派观点则认为该手机缺乏有趣的功能及特点，未能吸引消费群体，当然，也有人声称iPhone X的高昂售价使许多消费者望而却步。

iPhone X的标志性OLED屏幕安装成本要比液晶屏幕高得多，这可能也是造成其售价高昂的因素。许多苹果公司的零部件生厂商预计，2018年下半年苹果公司发布新手机时，手机需求将出现反弹，因新款发布后，旧款iPhone会降价。

据彭博有限合伙企业透露，目前，苹果公司在今年下半年将会发布两款带OLED屏幕的智能手机，一款是iPhone X升级版，一款是iPhone X Plus。(实习编译：刘玮瑛 审稿：李宗泽)