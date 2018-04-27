库存积压过多 苹果计划二季度仅生产800万部iPhone X

[TechWeb报道] 4月27日消息，据美国著名商业媒体Fast Company报道，正当iPhone X需求放缓的消息甚嚣尘上时，供应链消息称，苹果计划在2018年第二季度仅生产800万部iPhone X。

知情人士表示，苹果公司在2017年最后一个季度订购了太多iPhone X，现在该公司正试图消化掉积压在经销商手中的库存。

苹果在2017年第四季度共售出了7730万部iPhone。该公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）当时表示，iPhone X在2017年11月3日上市之后的第一个季度，每一周的销量都超过其他所有iPhone机型。由于当季所有iPhone的平均售价高达796美元，这也表明苹果最贵的机型iPhone X确实占比较高。

投资银行Above Avalon分析师尼尔?赛巴特（Neil Cybart）表示，去年第四季度，iPhone X的销量大约占到所有iPhone销量的35%，约为2700万部。

但随着全球智能手机市场停止增长，再加上智能手机用户换机时间延长，消费者对高价手机的兴趣可能会大大降低。

知情人士表示，苹果公司对iPhone X的销量感到失望，对于在当前全球智能手机市场上推出1000美元以上智能手机的想法，该公司内部的疑虑增加。

OLED显示屏及智能手机芯片需求放缓

苹果公司第二季度生产数据是在三星发布季度业绩报告之后发布的。三星在季度财报中表示，其OLED显示屏需求疲软。该公司为iPhone X供应OLED显示屏。

三星表示，预计这种需求放缓的态势将持续到第二季度，而这种需求疲软并不完全源于苹果。

该公司表示，三星在自己的智能手机上使用OLED显示屏，这类手机的销售因为高端手机市场的竞争而受到影响。

本周早些时候，iPhone X供应商台积电警告投资者称，其智能手机芯片需求有所放缓。

分析师此前预计，这家芯片制造商的营收将达88亿美元，但台积电将其第二季度的营收预期下调到78至79亿 美元之间。

为iPhone面部识别系统提供零部件的奥地利激光技术公司AMS也下调了营收预期，并预计其第二季度的营收将是第一季度的一半。

iPhone X需求减少

部分分析师对苹果iPhone X生产放缓并不感到惊讶。上个月，野村证券分析师安妮?李（Anne Lee）将iPhone X第一季度的销量预期下调到800万至1200万。花旗分析师也认为，苹果将在第二季度售出1400万部iPhone X，而在第三季度的销量仅为700万部。这两位分析师都表示，iPhone X过高的定价可能是造成消费者购买量减少的原因。

这一观点很可能会反映在苹果2018年的手机定价上。据报道，今年苹果公司将推出三款新手机：5.8英寸OLED显示屏的iPhone、6.5英寸OLED显示屏的iPhone，以及6.1英寸LCD显示屏的iPhone。

台湾凯基证券分析师郭明錤表示，配备LCD显示屏的iPhone售价可能低至550美元。知情人士透露，苹果认为，这款手机在2018年上市后的一年里将贡献一半的销量。

部分分析师对iPhone X的需求比野村证券和花旗更为乐观。赛巴特认为，等到今年9月新款iPhone上市的时候，苹果iPhone X的总销量将达到6000万部，届时苹果公司将通过iPhone X获得590亿美元的营收。

假设赛巴特估计，苹果在2017年最后一个季度卖出了2700万部iPhone X，那么苹果将不得不在今年第一至第三季度里卖出3300万部iPhone X，这样才能达到6000万的销量。

苹果公司将于5月1日公布其截至3月底的财务业绩。（小狐狸）