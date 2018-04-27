不限流量套餐“套路”多：有消费者称流量费不降反升

不限流量套餐“套路”多：有消费者称手机流量费不降反升

杨学义/工人日报

工人日报4月27日消息，为响应国家“提速降费”的号召，三大运营商连日来纷纷推出升级版套餐。这些套餐价格便宜，而且打出了全国不限流量、定向不限流量的旗号，吸引消费者办理。不过，《工人日报》记者日前采访发现，不限流量套餐依然存在种种“限制”，这些“限制”会导致消费者花冤枉钱，降低消费体验效果。

正在用手机上网的市民。视觉中国 资料图

与以往相比，三大运营商推出的不限流量套餐，价格更加实惠了。中国移动推出的“4G·任我用卡（新）”每月需188元，经过优惠活动后，每月仅需98元；中国联通、中国电信推出的无限流量套餐，最低每月仅需99元。而数月前，中国联通的冰激凌套餐费用还是每月198元。此外，此次三大运营商推出的不限流量套餐都放开了限制本地等条件，可在全国各地使用。

运营商还联合一些互联网企业推出针对视频、音乐、地图等APP的定向不限流量套餐，也受到很多消费者青睐。不过，这些定向免流量套餐却隐藏着诸多“套路”，不少消费者甚至表示手机流量费用不降反升。

以爱奇艺和中国移动联合推出的“任我看流量包”为例，业务说明显示“弹幕、直播、音频播放、奇秀视频、VR视频、3D视频、视频购、第三方视频播放或下载，图片、文字、爱奇艺网页浏览等非视频内容”均不在不限流量范围内。而优酷视频APP的客户端启动、视频内插播广告、第三方广告等产生的流量，也均不在定向不限流量范围内。

不光是视频类APP，记者发现一些音乐类APP推出的免流量套餐不包括歌词下载、听歌识曲、直播电台等，一些地图类APP推出的免流量套餐不包括在线上报、车主服务等。而像视频类APP中的插播广告、音乐类APP中的歌词下载、地图类APP中的在线上报等需要耗费额外流量的服务，在消费者正常使用时几乎很难规避。

使用定向不限流量套餐，很难做到避免额外耗费流量。而三大运营商推出的不限流量套餐也并非完全不受限制，主要表现为超出一定流量后进行限速。以中国移动推出的不限流量套餐为例，当用户国内数据流量达到20GB后，上网将限速至最高1Mbps；当国内数据流量累计使用100GB后，限速至最高128Kbps。中国联通在冰激凌套餐的限速说明中，将限速原因解释为“为保障所有用户网络公平使用权”。

记者从业内人士处了解到，限速主要是从技术层面，即基站所承载的流量极限考虑的。如果放开流量限制，则有通信网堵塞风险，甚至造成基站信号传输瘫痪。不过限速后，1Mbps的网速看视频会很困难，只能简单浏览网页，因此从实际情况来看，消费者的体验效果也打了不少折扣。

（原题为《不限流量套餐背后依然存在诸多“套路”》）