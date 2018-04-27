华为被美国调查？吓坏小伙伴 华为为啥这么淡定？

继中兴被制裁后，美国似乎又把矛头指向了全球通信设备龙头华为。

当地时间4月25日，华尔街日报援引知情人士的消息称，美国司法部正就华为是否违反美国对伊朗的制裁规定进行调查。报道称，如果调查人员认定华为有意违反美国出口法律，华为可能面临额外的刑事处罚，强制执行公司监控或对可能涉嫌参与非法活动的个人提起公诉，以及其它潜在后果。不过，报道指出，目前尚不清楚司法部的调查进展到多远，以及正在探索哪些具体的指控。

截至目前，华为表示对此事不予置评。华为表示，公司遵守其开展业务的国家的所有适用法律和监管规定，包括适用的联合国、美国和欧盟关于出口管制和制裁的法律与监管规定。

虽然华为方面反应平淡且冷静，但还是让华为遍布全球的小伙伴们吓了一跳。消息发生后，美股、港股及A股市场上的华为供应商及合作伙伴股价出现震动。

华为概念股受惊扰

此前，由于美国商务部宣布对中兴激活拒绝令，导致全球股市相关板块动荡。而华为作为全球通信设备龙头，其供应商及客户遍布全球。虽然目前被调查一事还未坐实，但市场担忧情绪已经出现，美股、港股、A股均有感应。

昨夜，华为被调查传闻一经出现，美股首当其冲，美国半导体公司股价纷纷下挫，Inphi跌11.81%，NeoPhotonics跌6.7%，美国知名芯片制造商英伟达、AMD、高通等股价悉数下跌，延续了美国科技股最近集体暴跌的颓势。

今天，港股上市公司中国软件国际、舜宇光学、瑞声科技、比亚迪电子等华为概念股纷纷下挫。其中，中国软件国际开盘大跌，最终收盘于每股5.57港元，当日跌幅达到15.86%。此前有券商研报数据显示，中国软件国际约一半的营收来自华为。

港股部分华为概念股表现

针对此次大跌，中国软件国际回应称，公司和华为在美国业务上没有合作，双方合作的地域主要在国内。中国软件国际相信华为能够妥善处理此次事件，未来亦会持续支持华为的业务发展。关于此次公司资本市场波动，公司高度重视，不排除采用高管、员工增持等方式，推动公司资本市场稳定发展。

A股小伙伴的担忧情绪也有所加重，据不完全统计，在A股市场，华为在通信设备、企业网络、手机业务上的供应商和合作伙伴涉及几十家公司。

从今日盘面表现看，生益科技、欧菲科技、创意信息等多只华为概念股遭遇无妄之灾，跌幅超过5%。华为高端PCB主力供应商生益科技跌停，华为P20 Pro三摄主要供应商之一欧菲科技跌幅达到9.34%，华为企业网络(数通&安全)服务商创意信息跌幅达到7.72%。

A股部分华为概念股表现

美国多次对华为调查均无功而返

华为此次被美国司法部调查的信息一经传出，立即引发的市场关注。不过，在业内人士看来，在事态尚未明朗之前，大可不必恐慌与悲观。事实上，就算华为真被调查也并不奇怪，因为美国对华为的调查就没断过。

早在2016年，美国财政部已向华为发出行政传票，指控华为违反制裁规定。

2017年年初，美国司法部旗下的联邦调查局(FBI)和财政部旗下的外国资产控制办公室(OFAC)再次对华为进行相关调查。

不过，上述调查似乎一直没找到不利于华为的致命证据。因此美国政府只能通过采取进一步的措施来限制华为在美国的业务。

2017年12月，特朗普签署法案，禁止华为和中兴通讯设备参与美国核武基础设施的建设；同时，参众两院的立法者也发起了一项法案，禁止美国政府及其承包商使用华为和中兴通讯的电子产品。

2018年1月，美国CES大会期间，华为原本已经宣布将通过美国第二大移动运营商AT&T正式在美国销售智能手机。没想到的是，AT&T却突然宣布取消与华为的合作，让业界一片哗然。

在2018年4月17日举行的华为全球分析师大会上，在被问到如何看待美国商业环境的变化时，华为轮值董事长徐直军回应称，中美之间的关系比较复杂，华为能做的就是做好自己的服务，来满足客户的需求。

对于华为来说，我们还是聚焦把自己的事情做好，更加服务好客户，才能长期生存和发展。有些事情不是以我们的意志为转移的，与其去抵抗，倒不如做好自己的事情，这样我们有更多的精力和时间来服务好对我们重要的客户，有更多的时间和精力来打造更好的产品，来满足我们用户的需求。有些事情，发生了就发生了。”

此外，华为消费业务集团首席执行官余承东上月在巴黎发布P20的时候表示，即使没有美国市场，华为也将是世界第一。

此前，华为发布的2017年年报显示，华为全球销售收入6036亿元，税后净利润474.55亿元，近十年的平均复合增长率分别为19.09%和22.13%。

业内人士怎么看

与中兴通讯被美国制裁相比，华为被调查究竟影响几何？对此，市场分析人士给出了不同观点。

安信证券：

美国司法部去年借中兴事件调查华为，但华为违规记录为0，呼吁美国少一些猜疑，多一些实干。《华尔街日报》的报道可能是假新闻，或是外 媒为美财长来华进行贸易会谈争取筹码。通信板块在未来两年5G技术红利和互联网流量红利双重驱动下，将步入黄金十年。

中金公司：

这次对华为只是展开调查，和4月16日中兴被美国商务部制裁情况不同，投资人不必过度恐慌；但如果对华为采取任何限制措施，可能会影响全球产业链的稳定。费城半导体指数能充分反映出美国市场对此事件的反应，因为中国是最大的半导体进口国；而费半的表现反映出美国市场情绪稳定，未现恐慌。如果华为因美国的调查结果不利而无法正常生产，对当前全球和中国的运营商网络建设将带来严重影响，并有可能影响未来5G网络的推进。手机方面，华为手机出货量全球排名第三，若手机生产受限，相关零部件厂商恐受波及。