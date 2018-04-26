中国移动成立国内首个5G联创中央实验室

新华社北京4月26日电（记者高亢）中国移动26日宣布将成立国内首个具备基于5G最新标准端到端能力的开放实验室——5G联创中央（北京）实验室，为各类创新应用提供定制化的5G端到端技术服务。

据中国移动相关负责人介绍，2016年，中国移动发起成立5G联合创新中心以来，目前已拥有119家产业合作伙伴，在全球共建成12个开放实验室,建立了5G多媒体创新联盟。5G联合创新中心深入垂直行业挖掘需求，明确5G网络指标要求和运营关键问题，形成网络部署和技术选择方案，2017年发布了包括多份研究报告、多个创新产品和一个技术平补体系的系列成果。

这位负责人说，2018年，5G联创中心将围绕智慧交通、视频娱乐、工业能源、智慧城市、教育、人工智能与机器人、医疗等领域，开展网联无人机应用、5GAR/VR互动及视频应用、5G云端机器人等联合项目的研究、技术标准和规范制定等工作，加速推进5G与各行各业的创新融合。

据悉，此次宣布成立的中国移动5G联创中央（北京）实验室将为各类创新应用提供定制化的5G端到端能力，并为孵化成果提供测试认证、展示推广等全方位服务。