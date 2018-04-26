中国联通今年将在16城试点5G 用补贴迁移2G和3G用户

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新浪科技讯 4月26日午间消息， 2018中国联通合伙伙伴大会于4月26-28日在重庆举行。中国联通运维部总经理马红兵透露，中国联通今年将在国内推出16个城市的5G试验网，同时通过策略补贴让2G、3G用户向4G和5G迁移。

马红兵表示，为了更好服务于今后的网络发展，中国联通准备把2G、3G网络比较落后的频谱资源通过释放，用于4G网络和今后的5G网络，使得网络厚度、网络能力都有大幅度提升。为了配合这个工作，中国联通要通过策略补贴把存量的2G用户不断的从低效率或者简单的语音电话业务，向更复杂、更丰富的4G和5G业务进行迁转，“中国联通推出了免费换卡、优惠购机以及流量补贴，同时在转移过程中不影响用户的感受和质量。这是非常重要的。”

马红兵还强调，中国联通正面临5G的重大机遇，中国联通不会放弃，同时将加快5G商用步伐。他透露，中国联通2018年进行5G规模试点，2019年预商用，2020年规模商用。

中国联通将在今年在国内推出16个城市的5G试验网，同时同步推出15个省市的云计算试验，既满足5G的推进，又满足垂直业务的推进。

这16个城市及试点内容分别是北京(智慧奥运)、雄安(智慧城市)、沈阳(工业控制)、天津(智慧交通)、青岛(智慧港口)、南京(智慧教育)、上海(边缘计算)、杭州(电子商务)、福州(智慧安防)、深圳(智慧金融)、郑州(智慧园区)、成都(智慧医疗)、重庆(车联网)、武汉(智慧水利)、贵阳(智慧足迹)、广州(智慧物流)。

马红兵还表示，目前5G无论是技术、芯片、终端都还很不成熟。“5G的成功靠我们一家是做不到的，产业链的复杂、业务的繁杂，整个社会合作链使得我们必须构建一个良好的生态，中国联通将与我们已有的合作伙伴一起，共同打造一个未来更好的网络。”（张俊）