新浪科技> 电信 > 正文

中国联通今年将在16城试点5G 用补贴迁移2G和3G用户

中国联通今年将在16城试点5G 用补贴迁移2G和3G用户
2018年04月26日 13:38 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
现场图现场图

　　新浪科技讯 4月26日午间消息， 2018中国联通合伙伙伴大会于4月26-28日在重庆举行。中国联通运维部总经理马红兵透露，中国联通今年将在国内推出16个城市的5G试验网，同时通过策略补贴让2G、3G用户向4G和5G迁移。

　　马红兵表示，为了更好服务于今后的网络发展，中国联通准备把2G、3G网络比较落后的频谱资源通过释放，用于4G网络和今后的5G网络，使得网络厚度、网络能力都有大幅度提升。为了配合这个工作，中国联通要通过策略补贴把存量的2G用户不断的从低效率或者简单的语音电话业务，向更复杂、更丰富的4G和5G业务进行迁转，“中国联通推出了免费换卡、优惠购机以及流量补贴，同时在转移过程中不影响用户的感受和质量。这是非常重要的。”

　　马红兵还强调，中国联通正面临5G的重大机遇，中国联通不会放弃，同时将加快5G商用步伐。他透露，中国联通2018年进行5G规模试点，2019年预商用，2020年规模商用。

　　中国联通将在今年在国内推出16个城市的5G试验网，同时同步推出15个省市的云计算试验，既满足5G的推进，又满足垂直业务的推进。

　　这16个城市及试点内容分别是北京(智慧奥运)、雄安(智慧城市)、沈阳(工业控制)、天津(智慧交通)、青岛(智慧港口)、南京(智慧教育)、上海(边缘计算)、杭州(电子商务)、福州(智慧安防)、深圳(智慧金融)、郑州(智慧园区)、成都(智慧医疗)、重庆(车联网)、武汉(智慧水利)、贵阳(智慧足迹)、广州(智慧物流)。

　　马红兵还表示，目前5G无论是技术、芯片、终端都还很不成熟。“5G的成功靠我们一家是做不到的，产业链的复杂、业务的繁杂，整个社会合作链使得我们必须构建一个良好的生态，中国联通将与我们已有的合作伙伴一起，共同打造一个未来更好的网络。”（张俊）

中国联通马红兵
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有