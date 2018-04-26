荣耀赵明：专利是通行证 要适用于国际通用商业准则

赵明 现场图

新浪科技讯 4月26日上午消息，2018GMIC大会今日在北京拉开帷幕，荣耀总裁赵明以《乘风破浪总有时》为题发表演讲，他谈到了荣耀对于人工智能行业及智能手机寒潮的看法。

赵明称，荣耀一直将AI当作荣耀手机发展的核心战略。人工智能未来将成为人脑的加速器，帮助人们缩短与任何专家之间的差距。但AI在中国蓬勃发展的同时也带来了一些混乱的情况，这和当年所有人都在谈互联网手机风口相似。在荣耀看来，AI分三个层次：1.芯片和硬件2.AI的智慧系统3.基于AI理念的应用。

赵明还以荣耀10的拍照功能为例，阐述了人工智能应用到手机拍照而产生的改变。他认为，AI将带来大幅度的体验提升，为此，荣耀还使用了10亿基金激励和扶持开发者创新。

赵明总结称，创新、朋友和出海是荣耀抵御智能手机寒潮的三层屏障。他披露，2018一季度荣耀保持了互联网手机的第一名，海外出现100%的销量增长。赵明认为，要打造品牌形象、走向海外，除了保证品质外，专利是通行证，发展自我专利的同时还要与国外的科技公司进行专利交换，只有适用于国际的通用商业准则，在海外的发展才能够畅通无阻。(何畅)

以下为赵明演讲全文：

各位领导、各位来宾、各位媒体朋友，大家早上好。这一次是我第四次来到GMIC的舞台进行主题演讲，我带来的演讲题目是乘风破浪总有时，我改了一个字，是表明我们对于行业、对于AI、对于手机产业的信心。我们说AI产业厚积才能薄发，2015年我在这个舞台上做出的笨鸟不等风，我说手机行业要有自己的战略控制点，2016年我们说无惧风停，互联网手机可能会前所未有的寒冬。2017年我们提出给互联网手机的下半场加速，风物长宜放眼量。把时间拉长，把空间拉大，我们总会找到更好的解决办法。

很多人说荣耀很神奇，过去的几年当中每一次在GMIC发表荣耀年度的战略，判断都极为准确，好像所有的坑都绕过去了。荣耀为什么能够在过去的几年中，无论是互联网手机的高潮还是低潮，都能够快速发展？不追逐风口的同时造就了自我的成功。

今天也利用这个机会，把荣耀对AI行业的看法，对于手机行业今天所谓的冬天给出我们的思考。希望对于AI产业、对手机行业能够有所借鉴。

AI，荣耀一直把AI当成是荣耀手机发展的核心战略。我们为此到今天已经投入了六年的时间，进行相应的技术、芯片、硬件等等的开发。荣耀对人工智能的看法是，它未来将会成为我们人脑的协处理器，如果说手机是我们的听觉、视觉、触觉的延伸，让我们可以接触到更多的事情的话，那么人工智能将会帮助人们缩短与任何专家之间的差距。今天我们也看到AI在中国蓬勃发展，与此同时也带来了一些混乱的情况。这有点像2014年、2015年，所有人都在谈互联网手机的风口，那么今天我们面临着所有人都在谈AI的风口。我们看到，忽然一夜春风来，手机行业全AI。那是不是AI真的有这么神奇，是不是每个人都真正具备了AI的能力？这样忽如一夜春风来，所有人都用AI的时候，会不会造成我们用户对于AI的混淆？

AI不过如此。其实，根据荣耀的看法，AI分三个层次。那么每个公司可能在其中的一个层次发力，都可以享受到这个产业发展的红利。

第一个层次就是芯片和硬件的层次，针对于AI的核心处理打造适合于AI算法的硬件。第二个层次是AI的智慧系统，自我学习、认知、计算机视觉等等。第三个层次就是基于AI理念的应用。我们看一下，荣耀是如何做的。

希望荣耀的做法能够得大家有所启迪。这是2016年的12月，荣耀推出的Magic。我们说这是一款开启手机智慧之门的产品，在荣耀Magic上，我们集中做的是在第二个层次的，就是AI的智慧系统，自然语义分析、计算机的视觉、深度学习、决策系统，等等。那大家可以看到，原来通过手机的智慧系统，它真的可以越来越懂你，它真的可以帮助你安排你的衣食住行，相当于你有了一个个人助理，非常的方便。给了我们很多的憧憬。2016年荣耀发布了荣耀Magic，是我们四年磨一剑的产品。

2017年11月27号我们发布了荣耀V10，我们说荣耀V10代表了荣耀的商用版本1.0，那么在人工智能1.0里面我们看到，荣耀采用了麒麟970，集成了NPU处理器的芯片，麒麟970是我们开始进入的第一个场景，就是AI的芯片和硬件。专门为AI的应用打造的这颗芯片，这颗芯片与荣耀的AI的智慧系统相结合，成为我们1.0，那么也带来了很多丰富的应用。

我们看到，在过去的十年当中，我们一直在芯片领域进行耕耘。麒麟970就是十年磨一剑的产品。那么它专门的NPU处理器就是为人工智能的处理所打造的，我们可以看一下到今天为止行业内所有的手机基于人工智能处理的能力，我们看一下人工智能的各种模型。集成了NPU处理能力的麒麟970，在算力方面遥遥领先。我们说很多手机应用的图像的识别、分析与处理，都会基于麒麟970NPU的核心的处理能力，它大大的提升了整个的应用性能。比如说把人工智能应用于拍照，你进行场景的分析、识别，和相应的处理之后，处理的精度越深，需要的算力越强。如果处理能力不够，那只能进行浅层的处理，否则就会出现按一下开关键等几秒钟之后才能拍一张照片出来，可能整个的场景都变了。这也是当我们深入的研究分析人工智能处理之后，决定要开发基于人工智能处理芯片的初衷。

那么今年我们刚刚在4月19号发布了这款荣耀10，我们说把人工智能在手机当中的应用带到了2.0的时代。在基于硬件AI决策系统的同时，我们把AI的应用和AI的生态进一步打造，让AI真的可以改变我们的生活。AI真的可以缩短普通人跟专家之间的差距。举个例子，手机当中大家必不可少的功能就是拍照，那么AI2.0如何改造呢？在这里面我们不仅仅是分析照片，我们分析到了专业摄影师，比如说风光、宠物、人文、人像，这些摄影师他们拍照取景，人物在取景方面到底如何设置、如何调参数，把他们的经验进行深度学习，融入到我们人工智能2.0里面。那在这里面就是一个进阶版，可以分析出22类标签，500多种场景，我们说现在共享单车很流行，我们就可以识别出自行车，还可以识别出大熊猫，所以以后给大熊猫拍照的时候不仅仅是黑白的，还可以进行一些大熊猫模式的拍照。这些都是很简单的概念，那具体在人工智能应用到手机拍照当中，我们能够做到哪些？如果说传统的一些识别，只能把人像同背景进行分别的话，今天的人工智能2.0对于拍照的提升已经超过我们的想象。这是城市的照片，在荣耀10里面我们对它的处理首先是把人物从整个画面当中区分出来，图像语义分析是第一重，第二重是把动物从图像中分出来，第三重是绿植、树木、草地，第四重是蓝天。随着整个整个处理能力和算法的不断优化，我们分开的层次会越来越多。大家可以想象一下这样的图像语义分割的能力可以应用在各个行业里，包括刚才何总发布的未来的小鹏电动汽车，其实如果能分析和识别越来越多的城市的话，可以想象到汽车自动驾驶的安全会会大幅度的提高。然后针对于不同的区域进行分别的调优，最后得到的照片就是这样的。这是人工智能2.0对于拍照的体验。

我们说现在的女孩子年轻人爱自拍，对于自拍这张照片，我们看一下他的图像语义分割的精度和能力已经到了什么情况。第一重，可以把人和背景区分来，这是第一重。第二重，它可以把秀发，就是人的头发跟人整个区分出来。所以我们会出现把人和背景分开，头发会不会糊掉？发丝清晰可见。第三重可以识别出人的五官，针对于五官，鼻子、眼睛，分别进行处理。其实就是图像的语义分割，我们一层一层把它打开，一层一层进行处理。未来的人工智能技术，就会像我们人眼一样，我们人眼去观察这张图片哪个地方有问题，我们把它进行相应的处理，人和计算机之间的差距会逐渐缩短，人工智能会越来越强。看一下这几个场景。

还有，其实现在基于荣耀10和麒麟970的AI智能引擎，我们已经把很多大家常用的App里的应用进行了大幅度的提升。那么这样的图像处理能力，图像的语义分割的能力可以应用在各行各业，比如说我们看一下抖音，现在抖音在年轻人当中非常的流行，我们可以看一下是什么样的。大家看到提问的瞬间，支持AI引擎的和不支持AI引擎的，我们可以看到手指部分和边缘部分的人与背景的分割，差别非常大。手指中间、腿间，这只是用抖音做一个小小的例子，很多的应用都可以通过人工智能的能力，通过自学习的系统，通过这样的理念大幅度的提升我们的体验。

很感谢也很高兴看到行业的各个公司、各个互联网的大佬们对于人工智能技术的支持，那么在目前的应用市场上已经有上百款，未来还有几百款支持AI的App可以应用。那么通过AI的应用，我们将与我们今天所体验到的各种应用，比如说未来的淘宝购物等，有大幅度的使用体验上的提升。

我们说未来荣耀将致力于打造更好的AI生态，与行业的合作伙伴一起把更好的体验带给大家。为此我们还使用了10亿基金激励和扶持开发者，基于AI引擎的创新，我们推出了“耀星计划”。这个计划就是激励普通的开发者跟我们一起，共同把AI的体验打造到一个新的高度。

下面我将用简短的一点时间，把荣耀今年的全球市场战略，荣耀如何去抵御2018年来势汹汹的手机行业的寒冬给大家分享一下。

2018年我们说智能手机市场全球性的寒冬，我们看全球智能手机的增速已经基本没有了，能保持持平就不错了。而中国市场各个公司给出的数据不尽相同，但是有一点是一样的，就是今年的中国市场的手机在下滑，下滑趋势非常的明显，出现了关店潮，出现了很多公司品牌遇到了各种各样的困难和挑战。

那么，荣耀的表现如何呢？应该说在过去的三个月多月的时间里，荣耀还在逆势增长。我们从2017年到今天，一直在增长，从赛诺的报告当中，刚刚过去的一季度，荣耀还是保持互联网手机的第一名，相对于2017年也在稳步增长。那我们是如何看待手机产业今天所面临的问题呢？我们将如何应用？

其实每一年在今天的舞台上，我都把荣耀的计划和盘托出，讲的是最彻底的。因为大家可以把我过去三年在这个舞台上的演讲，和荣耀当年的战略执行拿出来对照一下。每一次我在这个舞台上说什么，当年就是那么执行的。

荣耀面对寒冬打造了三个屏障，我们说准备了过冬的“三件棉袄”。

第一个是产品，用创新品质和服务，其实荣耀一直坚持把这三点作为我们的战略控制点和荣耀发展的基石，坚持到今天越来越看到成效，这是最有效的一件棉袄，因为只有你的产品比所有人都好。在这个市场上才有你的立足之地，这是根本。那么其实大家可以看到，在荣耀当中我们一直在打造年轻的生活方式，和打造属于年轻人的科技品牌。你可以看到年轻人喜欢潮流炫酷，从荣耀8魅海蓝，荣耀9海鸥灰，荣耀10不是固定的颜色，可能在每个角度看到的荣耀Magic手机的颜色是不一样的，当转动它的时候看到的是不同的颜色，这是属于荣耀为年轻人打造的科技潮流，手机不仅仅是功能，它已经代表了我的品位和时尚。这款手机其实在4月19号发布的时候，目前在欧美的媒体转载极多。就是所有手机今天看来好像在荣耀10面前都非常的单一，这就是荣耀在手机设计当中我们给年轻人带来的。另外就是科技，2014年12月荣耀推出双色，维持我们一直坚持在双色领域的长期耕耘发展，不惜在2016年荣耀V8，我们为了等双色技术的成熟，我们把产品的发布推迟了将近4多个月的时间，丧失了很多的市场机会，但是那个时间点荣耀V8就是支持双色的技术，这是我们的坚持。到今天我们可以看到其实在荣耀10上面的AI双色已经是大幅度提升和改善了我们的拍照体验，比如说我们拍人的时候，人在照片当中的位置很怪异，但荣耀10不会，因为它会自动的帮你调校你在照片中所处的位置。所以一般的摄影师拿出来普通的相机拍出的照片特别好，我们拿单反拍出的也不好，就是AI和双色的结合能帮我们更好的取景，把摄影师拍照的经验融合进来。

我们对这个产业所准备的第二件棉袄就是朋友、合作伙伴。过去的几年中，我们跟合作伙伴讲的都是一个战略，一直坚持到今天，打造对合作伙伴的诚信、打造对用户的诚信，以及打造对供应链体系的诚信。当今天行业遇到困难的时候，大家才能够抱团取暖。我们在未来的几年当中始终坚持一点，出现问题我们自己扛，不要让合作伙伴跟荣耀的合作当中遭受一点损失。坚持下来的结果就是，抱暖取暖，如果今天在手机行业冬天来的时候大家看到的是关店潮，那么对于荣耀众多的合作伙伴加入到帮助荣耀开店，大家知道荣耀是轻资产，我们在全国一共也没有多少荣耀的人员，这些公司自愿今天加入到荣耀的生态当中，五一期间我们在全国有100家荣耀的专卖店同时开业。后面还有源源不断的生态的合作伙伴加入到荣耀当中来，这是我们过冬的第二件棉袄。其实就是你一直对合作伙伴诚信，你坚持下来，你就会有所收获。而这个收获在手机行业冬天的来临，显得特别的宝贵。为什么大家敢于今天跟你冒风险，就是因为他知道跟着你走，你会对合作伙伴负责任。好的，谢谢。

那么荣耀准备的第三件棉袄，就是我们在更广阔的市场进行发展。扬帆出海，可以说荣耀在2017年的下半年，我们制定了战略，就是全力的走向海外，用三年左右的时间在海外再打造一个荣耀，复制中国快速成长的故事。我们也很开心地看到，其实整个海外体系的建设是需要一定的时间，需要一定的积累，最困难的可能还是我们的人才在海外的储备。那既使是这样，我们也很高兴地看到今年的荣耀，2018年一季度海外超过了100%以上的增长，前两天我看有一篇文章说，“荣耀出海，起步就是高潮”，我在这里引用一下。实际上我要说，精彩的高潮还在后面。那我们说现在越来越多的品牌和企业走向海外，我们如何去打造荣耀在全球年轻人和全球用户中的品牌形象？如何去为中国的制造证言，我们说要打造年轻人的科技潮品，品质是基石。2015年我们曾经销毁了价值2000多万的手机，其实就是对内对外都要给自己证明，在品质面前没有商业的余地，这不仅仅是口号，而是切实的行动。可以告诉大家每一年由于质量问题，在内部报废的都数以亿计，在我们内部是极为严格的管理体系。第二，就是专利是通行证，我们在发展自我专利的同时，还要与国外的科技公司进行专利的交换。只有适用于国际通用的商务准则，在海外的发展才能够畅通无阻。其实就是把我们健康、踏实，这样一种策略在全球市场上应用。虽然我们是手机消费品的品牌，但其实信任和踏实、诚信，在消费品公司当中尤为重要。因为你面对的是每一个客户。

那我们提出的口号就是勇敢再出发，三年在全球市场上进入前五名。

今天在这里为大家分享荣耀对于AI行业的看法，荣耀对于2018年手机产业出现困难时，我们的策略方针。我们看到其实中国的科技力量在蓬勃的发展，在不断地酝酿和升华，这种力量不可阻挡。我们坚信乘风破浪总有时，直挂云帆济沧海，谢谢。