华为董事长梁华：云已经不是战略问题 而是战术问题

新浪科技讯 4月26日上午消息，2018中国联通合作伙伴大会于4月26-28日在重庆举行。华为董事长梁华出席并发表演讲。

梁华表示，数字化产业已经进入到一个新的阶段。首先，数字化将进入一个全云化的时代。各种行业云已经兴起，华为预测到2025年大部分企业的信息技术方案都会是云化方案，“企业所有内部的应用都会部署在云上，也就是说云已经不是一个战略问题，云是一个战术问题。”

其次，万物感知、万物互联是整个行业数字化的基本特征。从链接人到链接物，链接广泛应用在公安、交通、制造、医疗、通讯各个行业，各个行业的应用将整体推进整个数字化的进程。

最后在万物感知和万物互联的基础上，有些行业已经进入到数据分析的深水区。数据治理越到位，整个数字化的价值就会越大。

梁华认为，从行业数字化实践和进展来看，运营商数字化已经处于兴起阶段，无处不在的连接能力，海量设备的高可靠运维能力，上亿用户的运营能力，这些都是运营商的优势，这些优势和能力要通过数字化运营释放出来。

在他看来，未来市场的竞争应该是商业生态的竞争。他以无线业务发展为例，3G技术明显是因为技术驱动，4G是技术加上商业驱动，而5G是技术、商业加生态。因此华为希望与各行各业一合作，打通行业客户端、管、平台、应用的数字通道和数据通道，构建数字化生产和决策系统。

梁华还展望了华为与联通未来的合作空间。第一，以全面云化、智能化全面升级网络能力；第二，以大视频极致网打造精品网络，助力联通高效视频运维；第三，面向快速增长的网络流量，运用数字技术实现基于网络数据的时时洞察分析，提升用户体验和流量变现的能力。

梁华最后表示，5G即将来临，这也是华为和联通可以共同开展的商业机会。当前，华为正在与包括联通在内的合作伙伴共同协作发展5G产业，同时依托华为的开放实验室，探讨5G实验，以联合创新的方式来助力5G商业生态和业务生态。（张俊）