王晓初：中国联通一季度已经翻身 王卡用户近1亿

王晓初 现场图

新浪科技讯 4月26日上午消息，2018中国联通合作伙伴大会于4月26-28日在重庆举行。中国联通董事长王晓初出席并发表演讲。

王晓初表示，2017年中国联通作为首家央企集团层面的混改试点企业，引入了百度、阿里巴巴、腾讯、京东、苏宁等14家战略投资者。中国联通希望与合作伙伴一起，将中国联通从运营商改造成运营商与互联网结合的独特公司。

日前，中国联通公布了2018年一季度财报。

实现营收749.35亿元，同比增长8.59%；归属于母公司净利润为13.02亿元，同比增长374.8%。“我们的收入、现金流和利润都实现了较快增长。经营数据显示，我们翻身了。”王晓初说。

他表示，此次大会上展示的与合作伙伴BATJS的合作，已经逐渐在从物理合作走向化学合作。不过他强调这只是开始，后续双方还会有更多层面的合作。

王晓初举例称，去年中国手机终端市场销量处于下降趋势，今年一季度也在下降。而中国联通用户超过3亿的移动互联网用户，这个换机市场的人口红利将为手机产业链带来商机。

他透露，从中国联通起初的众筹1.0到现在的6.0，已经累计达成1.7亿终端交易，交易额达1680亿元，一方面提高了手机行业普及率，也推动了全网通手机的发展。

王晓初还提到了中国联通与腾讯合作的王卡，目前用户数已近1亿，“这些用户都是年轻人，联通还将为他们制作更新潮的，比如王卡+手机，王卡商城等新模式。”

在产业合作生态方面，王晓初表示中国联通正在推进的eSIM，也能够与手机终端、穿戴设备、物联网等共同发展。

“中国联通正在进行五新战略的转型。我们也希望携手产业链形成新的跨边界的生态，为数字中国和网络强国贡献力量。”王晓初最后说。（张俊）