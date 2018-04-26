传小米下周提交赴港IPO申请 小米不予置评

雷军 资料图

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新浪科技讯 4月26日上午消息，针对小米下周提交赴港IPO申请的报道，小米方面表示不予置评。

4月24日，港交所正式公布《新兴及创新产业公司上市制度》的咨询总结，允许双重股权结构公司、尚未盈利的生物科技公司、在海外上市的创新产业企业赴港上市。新上市规则将于4月30日实施，并开始接纳相关上市申请。

据香港经济日报报道，传小米可能在下周向港交所提交上市申请。经济日报此前还报道，小米最近数月不乏上市前股东售股活动，售股价格显示公司估值介乎650亿至700亿美元。此前，曾有多个小米估值的版本出现，比如1000亿美元，甚至2000亿美元，小米方面都未进行置评。

在4月25日的小米6X发布会上，雷军特意将发布会选址放在了母校武汉大学，他还一反常态深情告白，回顾自己大学时期的梦想和创立小米时的初衷，总结小米创业八年的成绩。

他还透露，4月23日小米刚刚通过了董事会决议：小米硬件税后综合净利润率永远不会超过5%。如有超过的部分，将超过部分全部返还给用户。

雷军自称这个决议是在为小米定下未来八年甚至八十年后的道路。“小米要做成伟大的公司，需要不忘初心牢记使命。也许几年后我不做CEO了，小米也成了全球第一，但我们仍然会坚持这条道路。”雷军说。(张俊)