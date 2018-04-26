知情人士确认华为被美司法部调查 华为：没什么影响

郭丽琴

在中美两国释放出重启谈判的信号之时，北京时间4月25日晚间，美媒援引知情人士称，美国司法部正在调查中国通信巨头华为是否违反美国对伊朗的贸易制裁，但目前尚不清楚司法部的调查进展到了何种程度，以及正在调查的具体指控是什么。

一位接近中方谈判的人士25日晚间第一时间对第一财经记者独家确认了这个消息，但他称，此事和之前几轮中美贸易纠纷升级并无关系，仍是个案，但对中方整体应对有影响，须在未来的应对方案中有所考虑。

华为相关负责人随后对第一财经记者独家评论称，没什么影响。一名华为员工也对第一财经记者进一步解释道，“没有证据，影响不大。”

美方释放这一消息的时点和调查内容都颇为微妙。4月17日，美国商务部发布公告称，因中兴曾向美国官员作虚假陈述，美国政府禁止美国企业向中兴出售敏感元器件，期限为7年。随后，华为在刚刚结束的年度分析师峰会上表示：美国市场已不再是其全球战略的一部分，它对美国市场不再感兴趣。

华为在美遭遇阻碍升级

事实上，这只是今年以来华为等公司，在美遭遇一系列阻碍的升级。

一位中兴相关负责人士对第一财经记者评论称，美国方面又加了一张底牌，这已经不是单个公司层面能解决的问题了，要看国家层面的解决了。

就在美国对中兴下禁令的第二天，美国联邦通信委员会也投票禁止通过联邦基金向特定公司进行采购。

经过近20天的酝酿，当地时间4月17日，美国联邦通信委员会（FCC）以5比0的投票结果，赞成禁止联邦基金向被认定为对美国国家安全构成风险的公司购买产品与服务。但在FCC第二次投票表决之前，该禁令不会是最终结果。即便如此，FCC在之前一份草案中已经称，国会的审查表明，华为等可能构成安全威胁。

此前一周，华为解雇了5名美国员工，其中包括驻美首席联络官普卢默（William Plummer）。在4月17日举行的华为分析师大会上，被问及中美之间的贸易战时，轮值董事长徐直军表示：“不管遇到什么困难，聚焦把自己的事情做好，才能更好地生存和发展。”

2018年年初，美国逐步加大限制华为手机在美出售的所有渠道，包括运营商和零售商。新年伊始，在美国拉斯维加斯举办的国际消费电子展开展第一天便有消息传出，美国第二大移动运营商AT&T因为受到来自国会的压力，有可能放弃代卖华为Mate 10 Pro手机。紧跟其后，美国最大无线电通讯公司Verizon也承受类似的压力，最终放弃代卖华为智能手机。3月，美国最大电子产品零售商百思买停牌华为产品。

一位不愿透露姓名的在美业内人士对第一财经记者表示，美国今年以来的一系列措施，事实上都是限制这些品牌在美扩大市场份额。“不论是阻碍产品与运营商合作，还是提案措施，都是为了限制产品在一个可控而窄小的范围内销售。”前述华为员工则对第一财经记者称，本来华为就尝试突破美国市场多年，也没什么成果。

3月27日，FCC主席阿基特·帕伊（Ajit Pai）宣布，FCC于4月17日就阻止美国手机运营商使用联邦资金购买华为或中兴通讯产品或服务的提案进行了投票。

根据该提案，所有美国运营商将被禁止使用85亿美元通用服务基金用于购买任何对美国国家安全构成安全威胁的公司的设备或服务。该基金从个人电话客户处收取费用，目的是改善低收入群体、农村地区、教育落后地区和高成本地区的电信服务。尽管帕伊的声明只是间接提到华为和中兴，但FCC高级官员已经证实，该提案中明确涉及这两家公司。

阻碍出于恐惧？

为何此时再度抛出这样的个案，对华为等企业在5G领域领先地位的疑虑不无关系。

特朗普在3月23日凌晨签署备忘录，宣布将对中国进口商品大规模加征关税，限制中企对美投资并购，并将相关问题诉诸世界贸易组织争端解决机制，涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。随后，中美双方开始多轮隔空博弈。

随之公布的《美国对华301调查报告》称，半导体是美国技术领先地位的基础，在美国众多具有竞争力的经济部门中发挥着关键作用，强大的国内集成电路产业对美国国家安全至关重要。而近几十年来，中国政府也一再强调发展本土集成电路产业的重要性，并挑战美国在这一领域的领导地位。

3月12日晚，全球半导体排名前十的博通（Broadcom）对排名前三的高通公司（Qualcomm）总计1420亿美元的恶意收购，最终被特朗普以国家安全为由终止了动议。

多位在美从事跨境并购的人士对第一财经记者说，虽然看起来收购方是总部在新加坡的美股上市公司，但此事背后直指对中国资本的担忧。

3月5日，CFIUS在一封致博通和高通律师的信函中就表达了这种担忧。“高通长期竞争力和影响标准制定能力的下降将严重影响美国国家安全。最重要的是，高通的减弱将会扩大中国在5G标准制定中的影响力。”信件中说，“中国公司，包括华为，已经在扩大5G标准制定的影响力。比如说，华为增加了研发投入并拥有10%的5G核心专利。”

有趣的是，几经起伏，特朗普强力保护的5G的引领者美国高通公司，也正面临来自中国监管机构的考验。最新消息显示，高通自6月起将在圣地亚哥裁员1231人。美国商务部对中兴发布禁令之后，上周四，中国商务部时隔一年，首次对外披露美国高通公司（Qualcomm）并购恩智浦半导体公司（NXP）的反垄断审查实质性进展。时隔数年，这是高通第二次在中国面临反垄断监管，也是此项交易在全球面对的最后一道关卡。高通对恩智浦的收购需要得到全球9个国家和地区的批准，今年1月18日高通称，韩国与欧盟批准了此次交易。这意味着，仅剩中国反垄断机构未做决定。

中国商务部新闻发言人高峰说，对于高通已经提出的救济措施方案，调查机关进行的市场测试初步反馈认为，高通方案难以解决相关市场竞争问题。4月16日，高通申请撤回申报，并已重新申报。“我们将继续按照《反垄断法》规定，依法公开、公平、公正地做好该交易的反垄断审查工作。”

19日举行的一场中美双边投资沟通会上，美中关系全国委员会会长欧伦斯（Stephen A. Orlins）对第一财经记者说，自己和高通就此案沟通过很长时间，非常担心这两大事件的影响。欧伦斯称，如果并购不能通过，华为会是受益者，但会影响中国企业在美投资状况。

美国司法部自身也可能马上将经历一场人事洗牌，自上任以来，特朗普已经与司法部门多轮交锋。几天前，有美媒引述知情人士披露，美国司法部长塞申斯（Jeff Sessions）近期对白宫表示，若总统特开除他的副手罗森斯坦，他可能也要走人。罗森斯坦负责监督俄罗斯被控干预美国2016年大选调查案。

今年3月14日，有媒体爆出，特朗普计划解雇塞申斯。这样一来，会使得特别检察官穆勒的“通俄门”调查变得复杂化。最有可能的替补人选是环境保护署（EPA）主管普鲁特（Scott Pruitt）。继前美国国务卿蒂勒森从推特上得知自己被特朗普炒掉，前白宫首席战略师班农等人被驱除出白宫，据称这是特朗普的下一个人事变革目标。

两人此前已有交锋，2月底，因一项涉及总统竞选监视行为的调查，特朗普发推抨击司法部长塞申斯。在回应特朗普的推特时，塞申斯表示，司法部启动了正常的程序，以确保针对该部门的投诉将在必要时得到充分和公正的处理。他说：“只要我是司法部长，我就会继续履行我的职责，这个部门将按照法律和宪法的规定继续公平公正地运营。”

去年1月，美国代理司法部长在质疑美国总统特朗普颁布的移民禁令的合法性后已被特朗普解职。