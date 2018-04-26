华为徐直军：不以我们意志为转移的事情 就不必理会

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外媒：美国司法部正调查华为是否违反伊朗出口禁令

外媒称美国司法部正调查华为 华为：不予评论

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新浪财经讯 昨日，《华尔街日报》援引知情人士报道称，美国司法部正在调查华为是否违反了美国对伊朗的制裁规定。

对此，华为公司拒绝就是否被调查进行置评，并发表声明称，华为遵守其开展业务的国家的所有适用法律和监管规定，包括适用的联合国、美国和欧盟关于出口管制和制裁的法律与监管规定。

近日来，中美贸易摩擦不断，早前，华为被迫放弃与AT&T合作，本月，中兴通讯受到美国商务部严厉制裁。在本月18日的分析师大会上，就有人向华为轮值董事长徐直军提问，如何看待美国商业环境的变化。

对此，徐直军表示，华为会聚焦于做好自己的事情，不管遇到什么困难，只有把自己的事情做好，服务好客户，才能长期的生存和发展。

“有些事情不是以我们的意志为转移的，与其你没法左右，还不如不去理他。这样我们会有更多的精力和时间来服务好我们的客户，有更多的时间和精力打造更好的产品，去满足我们客户的需求。有些事情，放下了，反而轻松”。

徐直军还透露，华为的麒麟芯片没有对外销售计划，在公司内的定位是承载自有硬件架构，以实现产品的差异化、竞争力和低成本。他还强调，华为在智能手机方面，非常明确多芯片供应战略。“华为手机不会全部用麒麟芯片，高通、MTK和麒麟都是供应商，这样才能确保智能终端业务的健康发展，不能吊在一棵树上”。

“如果吊在一棵树上，哪一天麒麟芯片落后了，我们的智能手机怎么办？”徐直军表示，“三个芯片是相互竞争的。基于不同智能手机的定位来选择合适的芯片方案，再打造面向这个消费群体所需要的智能手机和体验”。