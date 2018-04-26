工信部：确保7月1日取消流量“漫游费”

新京报讯 （记者马婧）4月25日，工信部信息通信发展司司长闻库在回答记者提问时表示，7月1日确保取消流量“漫游费”。他透露，部分企业在新推出的套餐当中已经将本地流量升级为全国流量。同时，企业还根据用户使用需求，推出流量月包、假日流量包、流量日包等产品，降低流量消费门槛。

工信部总工程师、新闻发言人陈因表示，今年第一季度，基础电信运营商加快制定降低流量资费方案，确保完成既定降费目标。一季度4G用户总数达10.5亿户，4G用户总数占移动电话用户总数的72.2%。

“加大不限流量或大流量资费方案的推出力度。”闻库表示，部分企业在新推出的套餐当中已经将本地流量升级为全国流量。同时，对主流套餐推出优惠销售，赠送用户一定的通信费，对套餐里面所含的一些流量再进行加大扩容。

在家庭宽带方面，闻库表示企业将推出宽带优惠的资费方案，开展一些提速不提价，加大固定融合套餐的推广力度，在中小企业宽带专线方面，“企业将进一步降低专线的价格，今年预计能够下降10%到15%。”

在网络提速方面，今年进一步促进用户宽带的速率提升。闻库指出，“我们今年的引导目标是希望超过一半的家庭宽带用户都能够使用100兆以上的宽带速率。”

今年两会期间，工信部部长苗圩在“部长通道”接受采访时表示，在移动流量的资费上，除了取消流量漫游费之外，还要降低移动流量每G每个月资费的水平，这两项措施加在一起，到年底资费要比去年下降30%以上。此外，还要继续推动家庭宽带费用下降，继续推动企业宽带费用下降，专项资费的下降。

今年3月，中国联通董事长王晓初表示，接到工信部的通知，希望三大电信运营商在7月1日以前做好设备，主要是计费等这些设备侧的改造工作。

中国联通总裁陆益民认为，“随着业务结构的调整以及用户的使用量的增加，我们希望带动整个市场的扩大，在做大蛋糕的同时，我们希望增加我们市场份额来增加我们的收入，弥补提速降费静态的损失。”

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“研究制定降低汽车进口关税”

工信部新闻发言人昨日表示，工信部正配合国家税则主管部门研究制定相当幅度降低汽车的进口关税，确定之后将尽快发布。“2018年我们将取消专用车、新能源汽车的外资股比限制，2020年我们将取消商用车外资股比限制，2022年我们将取消乘用车外资股比限制，并且取消在华设立合资企业不超过2家这样的限制。”

2016年，海关总署官方信息平台“海关发布”微信公众号发表文章称，一辆进口车要缴三个税种，分别是关税、增值税、消费税。其中，关税税率为25%，增值税税率为17%，消费税税率则因排气量不同，从1%-40%不等。

原财政部财科所所长贾康告诉记者，汽车对生活的影响比较大，外界也比较关心中国汽车市场的开放度。“如果原来是25%的话，往下降低，多少算有力度，是有关部门来掌握发布，但是原则是清楚的。汽车领域继续降低关税的空间是存在的，现在我们主动降低关税，是很好地回应各方诉求。”