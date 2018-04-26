一季度4G用户数达10.5亿户 电信业务收入同比增5.1%

来源：北京商报

北京商报讯（记者 石飞月）4月25日，在国务院新闻办公室新闻发布会上，工业和信息化部总工程师、新闻发言人陈因介绍2018年一季度工业通信业发展情况。

陈因强调，基础电信运营商要加快制定降低流量资费方案，确保完成既定降费目标。一季度4G用户总数达10.5亿户，4G用户总数占移动电话用户总数的72.2%，电信业务收入同比增长5.1%。信息消费持续扩大，融合应用创新活跃，物联网产业链不断完善。统筹谋划工业互联网发展，进一步做好工业互联网顶层设计，推动打造多方协同联动的产业生态。

“当前工业通信业发展面临的国内外环境仍复杂多变，主要发达经济体经济政策调整，国际贸易摩擦升级，我国工业一些行业还面临较大的结构调整和转型升级压力，转向高质量发展阶段仍面临不少困难。”陈因指出。

此外，同在4月25日举行的“2018年一季度工业通信业的发展发布会”上，工信部信息通信发展司司长闻库透露，在流量降费方面，为落实《政府工作报告》提出30%降费的目标，基础电信企业已梳理出五项措施，取消流量“漫游”费，企业正在加班加点并行工作，7月1日前是能实现的。