雷军：梦想是推动中国制造业进步 要一条路走到黑

新浪科技讯 4月25日下午消息，小米今日在武汉大学举行小米6X发布会。小米创始人、董事长兼CEO雷军也在母校深情告白，称自己的梦想就是推动中国制造业进步，“不管你们是否认同，我就是要一条路走到黑。”

发布会开始，雷军坦言，“有点紧张，像期终考试，考好了不怎么样，考砸了丢人。”

他自述称，自己在1987年考入武汉大学，到现在已经三十一年。雷军有次偶然在图书馆看了硅谷之火这本书，“我在行政楼前的操场上走了一晚上，立志要做一个伟大和有梦想的人，创办一家伟大的公司为全球用户服务。”

雷军表示，但后来却发现自己与当时18岁的梦想越来越远。于是在2010年4月6日，创办小米了。

他称，自己目前的梦想就是推动中国制造业进步，让消费者用很便宜的价钱享受到科技带来的美好生活。“不管你们是否认同，我就是要一条路走到黑，我就是要做感动人心价格厚道的产品。”

创办小米8年后，雷军也公布了小米目前的发展状况：成为全球第四大智能手机厂商，拥有1.9亿月活跃移动互联网用户。创造出500多款智能硬件生态产品，多个品类销量第一。建成了全球最大的消费级IoT平台，连接超过1亿台智能设备。

此外，小米联合创始人、总裁林斌刚刚还透露，此次发布的小米6X为专门为新零售设计的线下旗舰产品。(张俊)