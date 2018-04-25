工信部详解流量降费5举措:加大不限流量方案推出力度

工信部详解流量降费五举措：将加大不限流量资费方案推出力度

澎湃新闻

4月25日上午10时，国务院新闻办公室举行新闻发布会，请工业和信息化部总工程师、新闻发言人陈因，工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局副局长黄利斌介绍2018年一季度工业通信业发展情况，并答记者问。

关于取消流量漫游费的进展，闻库披露，为落实《政府工作报告》提出30%降费的目标，基础电信企业梳理出五个措施：

一是刚才记者提到7月1号正式取消全国流量和本地流量的资费差别，也就是大家所说的流量“漫游”费。不知道大家看没看，“漫游”是加了引号的，并不是说原来流量“漫游”费的概念，而是本省的或者本地的和全国的一个流量的资费差异。刚才你问在7月1号能不能实现，据我们现在了解，企业在加班加点并行工作，这方面可以告诉大家是能实现的。

二是加大不限流量或大流量资费方案的推出力度。部分企业在新推出的套餐当中已经将本地流量升级为全国流量。

三是开展流量套餐的扩容降费，对主流套餐推出优惠销售，赠送用户一定的通信费，对套餐里面所含的一些流量再进行加大扩容。

四是根据用户使用的一些特色，推出一些流量产品，不断丰富现有的互联网的流量产品，持续推出流量月包、假日流量包、流量日包，降低流量消费门槛。

五是推广流量放心用的惠民服务，流量超出后，自动的一些叠加的优惠流量安心包，以及快到接近的时候及时提醒用户流量的使用情况等等。这是整个在完成30%的指标上我们了解到企业所做的一些工作。

在家庭宽带方面，闻库表示，企业将继续实施家庭宽带的优惠，推出宽带优惠的资费方案。特别是开展一些提速不提价，加大固定融合套餐的推广力度，在中小企业宽带专线方面，企业将进一步的降低专线的价格，今年预计能够下降10%到15%。针对一些中小企业也推出了一些特色的产品，支持中小企业的“双创”。