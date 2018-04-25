一季度中国手机市场数据：销量给了OV 利润给了苹果

自iPhone X面世之后，频频有消息放出，如“iPhone X砍掉XX订单，苹果如何自救？”，为大家营造了一种“似乎苹果快不行了”的氛围。最近的报告却表明苹果手机仍是最赚钱的产品，没有之一。

iPhone X一直是款好产品

在赛诺给出的中国手机市场2018年Q1的销量报告中，OPPO、vivo分别以1852万台和1734万台的销量霸占前两位，苹果稳坐第三名，荣耀、华为和小米则分列第四五六名。国产品牌销量的强势崛起，给了我们希望。前六名当中只有苹果一个国外品牌，颇有“四面楚歌”的意味。

然而苹果的销售额让人感到恐怖，2018年Q1苹果总计920亿元高居榜首，OPPO和vivo紧随其后。从数据上来看，尽管OV独一家的销量都高于苹果，二者的销售额相加却远不如它。如同学霸和天才存在，前者花了很多时间学习，取得了不错的成绩，但后者毫不费力就拿了第一名。

这是一个有趣的现象，不过大家不应该感到意外。iPhone X自上市以来，就是一款成功的产品。来自调研机构Counterpoint的报告显示，2017年第四季度，iPhone X吸走了整个手机行业35%的利润，且这款定价接近10000元人民币的iPhone同期所产生的利润，是其他600多家安卓厂商利润总和的5倍之多，iPhone X的吸金能力毋庸置疑。库克于该季度的财报中也表示“iPhone X的表现超出了我们的预期”。因此在第四季度全球手机市场利润率同比下降了1%的背景下，苹果手机仍给出了利润同比增长1%的成绩。

OV、华为只是国产厂商缩影

回到国内，今年第一季度的手机市场同样呈下降趋势。据中国信息通信研究院发布的《2018年3月国内手机市场运行分析报告》，2018年Q1中国手机市场出货量同比下降了27.9%。即使OV占据了出货量的前两名，但仍有不同程度的下滑。加上常规的推陈出新产品策略，定价上并没有显著调整，利润的下滑可想而知。其实OV仅仅是国产厂商的缩影，它们的遭遇在其它国产厂商身上或许还会放大几倍。

在赛诺给出的报告中我们可以明显看出，国内厂商显现出极端的两极分化。从小米开始分界，前六名属第一梯队，均是千万级别的销量，第七名的魅族一下子跳水到了391万台，其后的品牌销量加起来也不如OPPO一家多。第二梯队的国产厂商们若是无法保持较高的利润率，也没有亮眼的出货量，那么接下来的日子将会很难熬。

国内市场红利消失

中国手机市场下滑态势早在2017年便开始显现，由于手机市场趋于饱和、产品同质化严重、用户购机欲望不强烈、市场处于新机空窗期等原因，手机市场红利期正逐渐接近尾声。在新的风口未到来之前，国产厂商们需拿出应对策略以渡过难关。苹果的高定价策略似乎风险巨大，现在来看反倒是一种制胜奇招。国产厂商们还习惯用走量的方式保住市场份额，并不是长久之计。当下用户换机频率越来越低，手机销售的低迷期将会越来越长。在这个时段里，销量不是衡量厂商成功的唯一标准，总体利润才是决定厂商能坚持走多久的重要因素。

前几日魅族手机新品发布会，主讲人在台上讲道“其它手机都太贵，因为有价值捆绑”。然而这份捆绑的价值对于企业来说异常重要，最直接的效果就是看消费者愿意掏多少钱买自家的产品。

赚钱不是一件可耻的事情，合适的利润能支撑企业为消费者更好的产品和体验。

考虑到历史的行程，把销量给了OV们，利润却给了苹果，一家独大并不利于市场的健康成长。无论是推出三摄的华为、率先采用屏下指纹的OV还是在高价位试探的小米，国产厂商第一梯队均在寻求突围的机会。