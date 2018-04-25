工信部：一季度4G用户达10.5亿 占移动电话用户72.2%

国务院新闻办公室于2018年4月25日（星期三）上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请工业和信息化部总工程师、新闻发言人陈因，信息通信发展司司长、新闻发言人闻库，新闻发言人黄利斌介绍2018年一季度工业通信业发展情况，并答记者问。

以下为实录：

陈因：

感谢各位对我国工业和通信业发展给予的关心和支持。我先简要介绍今年一季度工业和通信业的发展情况，然后，我和我的同事一起回答大家关心的问题。

今年以来，全国工业和信息化系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，围绕现代化经济体系建设，以供给侧结构性改革为主线，推进制造强国和网络强国建设。概括起来可以说，一季度工业通信业延续稳中向好的发展态势，实现了良好开局。

一是工业经济质量效益稳步提升。工业生产保持平稳增长态势，一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.8%，比去年全年快了0.2个百分点，其中，制造业增加值增长7%。企业经济效益持续改善，前两个月规模以上工业企业实现利润总额同比增长16.1%，比去年12月份加快5.3个百分点，扭转了去年3月份以来回落趋势。行业发展信心不断增强，3月份，大中小企业制造业采购经理指数（PMI）均进入扩张区域，工业用电量、工业出口交货值等指标与工业生产匹配吻合。

二是制造强国建设加快推进。“中国制造2025”国家级示范区高标准推进，“中国制造2025”五大工程深入实施，集成电路、工业机器人(19.870, -0.25, -1.24%)、新能源汽车、新材料等产业加快发展。消费品工业“三品”专项行动持续开展。制造业与互联网融合发展不断深化，工业继续向中高端迈进。一季度高技术制造业增加值和固定资产投资分别增长11.9%和7.9%，快于整体工业5.1个和5.9个百分点。

三是去产能降成本防污染深入实施。对化解3000万吨过剩钢铁产能年度任务进行了分解，水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能持续推进，危险化学品生产企业搬迁改造加快落实。一季度规模以上工业产能利用率为76.5%，比上年同期提高0.7个百分点。落实《政府工作报告》部署的减轻市场主体3000多亿元非税负担政策措施，切实减轻企业负担。大力实施绿色制造工程，开展第三轮京津冀及周边地区“2+26”城市2017-2018采暖季工业企业错峰生产专项督导。

四是信息通信业运行平稳。坚决落实党中央、国务院部署，基础电信运营商加快制定降低流量资费方案，确保完成既定降费目标。一季度4G用户总数达10.5亿户，4G用户总数占移动电话用户总数的72.2%，电信业务收入同比增长5.1%。信息消费持续扩大，融合应用创新活跃，物联网产业链不断完善。统筹谋划工业互联网发展，进一步做好工业互联网顶层设计，推动打造多方协同联动的产业生态。

同时我们也要看到，当前工业通信业发展面临的国内外环境仍复杂多变，主要发达经济体经济政策调整，国际贸易摩擦升级，我国工业一些行业还面临较大的结构调整和转型升级压力，转向高质量发展阶段仍面临不少困难。下一步，我部将深入贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，立足制造强国、网络强国建设全局，落实《政府工作报告》提出的目标任务，推动制造业扩大开放，加大知识产权保护力度，促进工业通信业高质量发展。

以上是简要情况。下面，我和我的同事愿意回答大家的提问。