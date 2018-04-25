电信布局互金 70亿估值“独角兽”出笼

21世纪经济报道 王晓 ，张建林 北京报道

一位互联网金融行业人士表示，三大电信运营商拥有大量用户和资金，均拥有自己的第三方支付公司，开展保险销售及货币基金类等理财业务时具有流量优势。不过该人士亦表示，受制于体制机制原因，三大运营商在一些业务上相对谨慎。

中国电信、中国移动和中国联通均天然手握海量用户，资金流充沛，具有其他互联网金融平台无法企及的优势，那么三大电信运营商在金融领域布局如何？业务开展又是怎样？

在前不久举行的博鳌亚洲论坛上，清华大学国家金融研究院院长朱民在讨论“国企改革：市场融合开放发展”时提到，“中国电信网上金融做得非常好，2亿用户，1万多亿余额，不比阿里做得差。”

电信运营商金融业务在低调中潜行。

21世纪经济报道记者独家获悉，中国电信旗下互联网金融业务板块启动混改——天翼电子商务有限公司正在吸引战略投资者，估值约在70亿元。中国电信拟出让天翼电子商务公司（下称“天翼电商”）49%股份，有望募得34.3亿元，用于公司未来业务发展。

甜橙金融“引战”开启IPO计划

据天翼电商在上海联合产权交易所披露的增资信息显示，本次拟新增不超过5名投资人。天翼电商的核心品牌为甜橙金融。

中国电信对意向投资人提出较高的门槛要求，目前设置有五大门槛，投资人或控股母公司应至少满足其中一项。

五大门槛分别是，中国领先的金融控股平台，同时具有银行、保险、证券、信托、信用评级服务等业务牌照；中国领先的金融机构，且在面向个人客户的零售业务、直销业务等业务线中处于行业领先水平；具有多元化产业业态，同时具有金融业务板块、消费零售/商业地产业务板块，具有广阔的中小企业和个人用户资源；国民经济支柱性产业龙头企业，2016 年营业收入达到500亿元以上，具有广阔的产业链经济资源；投资人或其实际控制人下属控制中国领先的科技公司。

此次增资股权锁定期不少于三年，并且要求意向投资人同意并书面承诺不要求对本次增资设置任何形式的对赌条款和反稀释条款。

不过，21世纪经济报道记者了解到，投资者对于甜橙金融登陆资本市场亦有期望，预计其将于2020年提交上市申请。其财务资料显示，于2017年扭亏为盈，且开始快速增长。2015年净利润-5941.65万元，2016年净利润-16569.62万元，2017年净利润552万元，而2018年1月末最近一期净利润已达4195.29万元。对应财务周期营业收入分别为：2015年29.40亿元、2016年32.10亿元、2017年25.69亿元。

在业务资质上，甜橙金融拥有全业务资质的第三方支付牌照“翼支付”。翼支付是网联清算有限公司主要发起人之一，持股2.77%，并且获得一席董事席位。在当前严监管的要求下，第三方支付牌照稀缺性凸显。围绕第三方支付业务，甜橙金融还持有基金结算牌照和保险销售牌照（陕西中和恒泰保险代理有限公司），布局消费金融、保险销售、财富管理和征信业务，产品分别包括甜橙财富、橙分期、甜橙保险和甜橙信用（企业信用征信）。

中国电信方面表示，互联网金融成为公司打造差异化的重要手段。以第三方支付为切入点的互联网金融生态圈，互联网金融产品既可以提高用户黏性，又是用户流量变现的手段。翼支付2017年度累计交易额近1.6万亿元，同比增长53%，外部交易额占比达61%。目前其注册用户超过3亿，月活跃用户超3000万户。

甜橙金融方面对21世纪经济报道记者表示，引战具体进展暂无法透露，在合适时机将会公告。

三巨头的基因优势

中国联通倾向于与金融机构或互联网公司合作发挥自身流量及数据优势。

联通与招商银行在2015年成立招联消费金融公司，各占股50%。联通年报披露，其2016年营收和净利润分别为11.91亿元、3.36亿元，2017年营收和利润分别达到41.63亿元、11.89亿元，增速强劲。

此外，联通早在2014年联合百度钱包、富国基金推出互联网理财平台“沃百富”，将话费客户变为理财客户，其产品则包括基金、网贷、直销银行等。官网显示，其累计投资额超448.19亿。在其支付App“沃钱包”中，提供了沃易贷、沃分期等消费信贷产品，此外还有第三方合作产品如拉卡拉易分期、马上金融马上贷等。

21世纪经济报道记者还注意到，联通支付联合万事达亚太公司（Mastercard Asia/Pacific Pte.Ltd）、招融投资控股、居然宏业投资公司在2017年11月成立万联信息技术（北京）有限公司，工商信息显示其主要为技术开发、数据处理等业务。

中国移动拥有最多的用户，但在互联网金融领域相对布局较少。其年报显示，手机支付业务“和包”交易额超2.1万亿元。2014年，四川移动与享宇金服合作开放脱敏数据，曾推出“移动手机贷”，以对接持牌消费金融机构信贷产品为主。中国移动推出自己的货币基金产品“和聚宝”，此外更多以便民生活支付业务为主，如充话费、购车票、交通罚款等。此外，中国移动还分别出资10亿元参股仁和财险和仁和寿险。

一位互联网金融行业人士表示，三大电信运营商拥有大量用户和资金，均拥有自己的第三方支付公司，开展保险销售及货币基金类等理财业务时具有流量优势。不过该人士亦表示，受制于体制机制原因，三大运营商在一些业务上相对谨慎。

在输出流量之外，三大电信运营商同时还承担许多金融基础设施领域的业务。在网联清算公司的发起人中，中移电子商务有限公司与联通支付有限公司分别持股网联1.64%和0.84%。电信、联通和移动还与工商银行、中信国安、中邮保险等共同发起成立中国互联网投资基金，旨在通过市场化方式支持互联网创新，推动实施网络强国战略。

21世纪经济报道记者还了解到，在中国互联网金融协会联合8家个人征信试点公司发起成立的百行征信有限公司，未来有望引入三大电信运营商加入，进行征信数据的共享和使用。