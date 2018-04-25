雷军：小米硬件税后利润率不超5% 贪恋毛利是不归路

新浪科技讯 4月25日下午消息，在小米6X发布会上，小米创始人、董事长兼CEO雷军透露，小米董事会在4月23日刚刚通过了决议：小米硬件税后综合净利润率永远不会超过5%。如有超过的部分，将超过部分全部返还给用户。

此次发布的小米6X售价1599元起，雷军称，6X的成本已经比5X高了很多，但还是做到了这个价格。“与友商相比，几乎相同的配置，几乎一半的价格。”

雷军还在现场播放了小米的第一次年会，员工用手机拍摄的现场视频。视频中的雷军在当时的年会上说，“中国市场给了大家好机会，手机是每一个人最亲密的伙伴，过去只有通讯功能，苹果带来了触摸屏改变了手机行业。我们需要做出苹果一样质量的产品，用互联网的方式销售出去，将5800元的手机做到1800元甚至800元。”雷军称现在这个梦想已经实现了。

不过他称，过去八年小米做到了，未来八年甚至八十年后还能不能坚持这个道路是个问题。

他透露，4月23日，小米刚刚通过了董事会决议：小米硬件税后综合净利润率永远不会超过5%。如有超过的部分，将超过部分全部返还给用户。

雷军解释称，这个决议是为了将技术创新与效率提升放在同等重要的地位。“股东也希望小米有20%-30%的利润，我说你们断了这个念头，永远不会超过5%。小米不单是硬件利润，还有其它收入。有了这个限制可以让小米在未来能够成为一家伟大的公司。”

他认为，在合法的前提下，良性的竞争有助于行业快速的发展。八年前自己身边得手机还都是洋品牌，现在中国手机厂商在全球全面崛起，也基本击溃了山寨手机。

此外，他表示利润率低也没有影响小米的创新能力，创新需要资金支持，但不意味着需要暴利。创新并不全是钱砸出来的，要靠聪明才智推动，合理的利润同样能够保证创新能力。

“小米要做成伟大的公司，需要不忘初心牢记使命。也许几年后我不做CEO了，小米也成了全球第一，但我们仍然会坚持这条道路。”雷军有点哽咽的说道。

刚刚，雷军也发布内部信具体解释了这一决议的原因。他称大众消费商品主动控制合理的利润将成为不可阻挡的时代潮流，任何贪恋高毛利的举措都将走向不归之路。(张俊)

以下为雷军内部信全文：

小米的同学们：

今天，对小米而言，是历史性的一天。

刚刚在武汉大学举行的小米6X发布会上，我们向所有用户承诺，小米整体硬件业务的综合净利率，永远不会超过5%。

我们为什么要这么做？因为我们的名字叫小米。

一、5%硬件综合净利率红线是我们商业模式的必然选择。

前天，小米董事会批准了一项决议：“从现在起，小米正式向用户承诺，每年整体硬件业务，（包括手机及IoT和生活消费产品）的综合税后净利率不超过5%。如超过，我们将把超过5%的部分用合理的方式返还给小米用户。”

我们紧贴成本定价，把实惠留给用户，用户会始终支持我们。“利小量大利不小，利大量小利不大”，薄利多销也会有合适的利润。我们不同于传统的硬件公司，并不单纯依靠硬件获取主要利润。小米本质上是一家以手机、智能硬件和 IOT 平台为核心的互联网公司。这就是我们独创的“铁人三项”商业模式：硬件+互联网服务 +新零售——把设计精良、性能品质出众的产品紧贴硬件成本定价；通过自有或直供的高效线上线下零售渠道将产品直接交付到用户手中，并持续为用户提供丰富的互联网服务。

创业8年风风雨雨，我们的商业模式经历了诸多考验，在小米最困难的时候，更是面临了巨大的考验。除了小米，世界上没有一家手机公司，在销量下滑后还能逆转。小米逆转的奇迹和小米至今的成就，充分说明了小米模式的正确性和先进性！

8年前，小米公司成立时，我们就有一个宏大的理想：改变商业世界中普遍低下的运作效率。一件成本100元的衬衣在中国的商店里要卖到1000元，定倍率有惊人的10倍。一双鞋要加5到10倍，一条领带加20多倍，这样的例子举不胜数。但我始终难以理解，为什么商业运转中间环节的巨大耗损要让用户买单？小米有勇气、有决心、有毅力推动一场深刻的商业效率革命 ：把每一份精力都专心投入做好产品，让用户付出的每一分钱都足有所值。

我们所有的雄心都从这里出发，我们所有的成就都来自这里。

商业竞争的本质是效率之争，敢于承诺硬件综合税后净利率永不超过5%就是小米高效率的证明。不光是手机，1万毫安时的移动电源以前定价普遍在200元以上，我们定价69元；主流空气净化器原本定价好几千元，我们把定价拉到了千元以内…… 我们在众多领域都同样以一流的品质、紧贴成本的定价彻底改变了行业面貌，大大加速了产品普及。

今天发布的小米6X也是这项决心的例证。作为一款为新零售战略设计的线下旗舰机，小米6X采用高端芯片骁龙660，搭载最新的AI技术 ，当同行性能、工艺同级甚至配置还不及的产品都定价近3000元时，我们还是坚定地紧贴成本，只定了将近一半的价格1599元。

二、“感动人心、价格厚道”是密不可分的一体两面，是对用户信任的最好回报。

创业8年，小米前进的路上，我们一直在思考：从古至今，商业世界变化纷繁，始终不变的是什么？

用户对“感动人心、价格厚道”的产品的期待，这就是小米的答案。

“感动人心、价格厚道”不是一句空话，也不是一句轻率的自我标榜，要真正做到，得拿出足够的诚意和克制贪婪的狠劲。

5%是我们对用户长久的承诺，也是对自己持续的鞭策。

“感动人心，价格厚道”这八个字密不可分，它们是一枚硬币的两面。产品不行，价格定再低也没有人喜欢 。要做到不逾越5%红线的同时保持强大的竞争力，我们就必须坚持创新科技和顶尖设计，拿出远超消费者预期的极致产品，还做到“价格厚道”，才能真正“感动人心”。

正因如此，我们才有不竭的探索动力，我们才会拿出引领全球行业风潮的全面屏技术，死磕陶瓷技术工艺；我们才会实现全球设计金奖大满贯，至今拿下200多项全球顶尖设计奖项。

8年来，我在小米有过很多难忘的瞬间。第一次聆听小米手机的初啼、第一次收到米粉送我的礼物、第一次听到小米MIX手机被博物馆收藏的消息……但最让我激动的，莫过于听到用户说，进入小米之家或者登录小米商城，他们可以放心地“闭着眼睛买”。这说明，我们所有的努力和心血，都没有白费。

用户为什么会信任我们？因为我们始终坚持技术创新，在用户心目中已经建立起了高品质、高颜值、高性价比的口碑。他们相信，只要是小米出品，品质、价格一定是最优的。

同学们，用户的信任是对我们最大的肯定，也是我们最宝贵的财富。我们不忍，也不会，更不能，让它受到哪怕一丁点的伤害。只有持续赢得用户的信任，我们的事业才能够勇往直前，无往不利。

三、控制合理利润是商业发展的历史潮流，也是我们践行使命的必由之路。

纵观人类商业史，无论是汽车行业，还是PC行业，改变世界的伟大公司都是把好东西越做越便宜，让越来越多人用到。

小米是一家工程师文化主导的公司。工程师所的追求就是不断探索最新的技术，惠及大众，改变世界。

我们的使命，就是坚持做“感动人心，价格厚道”的产品，让全球每个人都能享受科技带来的美好生活。

过去8年间，我们凭极致性能、极致性价比的小米手机，推动了智能手机在中国的普及和全行业性能、品质的提升，为中国的移动互联网快速崛起、成熟做出了贡献。现在，我们还在把这些积极的影响推向全世界。

不仅如此，我们还和近100家价值观一致的小米生态链企业一起，把小米模式和方法论复制到了上百个行业，推动了智能新生活方式的加速渗透，建成了世界上最大的消费级IoT平台。深入日常生活各种场景、又好又便宜的精致产品，让更多人享受到了科技带来的美好生活。

坚决执行5%硬件综合净利率红线，就是践行小米的公司使命。

因为，我们始终坚信，相比追求一次性硬件销售利润，追求产品体验更有前途；相比渠道层层加价，真材实料定价厚道终究更得人心。

我们始终坚信，我们的信念——大众消费商品应该主动控制合理的利润——将成为不可阻挡的时代潮流，任何贪恋高毛利的举措都将走向不归之路。

所以，我们定下这条红线，不仅在当下，更着眼小米价值观长久的传承。目前公司突破了每年千亿营收，有近两万名员工。未来，小米也许营收规模更大，组织更加庞大，但这道红线会时时提醒每一个小米人牢记我们的理想，牢记我们为什么而出发。

说到理想，这次小米6X发布会对我还有一层特殊的意义。因为发布会举办地就在我的母校武汉大学，对我而言，这是梦开始的地方。

三十年前，读大一时我在武大图书馆里看到了一本改变我一生的书：《硅谷之火》。看完之后，我的内心久久不能平静，在武汉大学的操场上一圈一圈地走。我的心里燃起了一团火，从此有了为之奋斗的信念：做一家伟大的企业，影响足够多的人。

今天回到母校，我看了看心里的那团火，它和当初一样炽热、明亮。

小米的同学们，八年前，我们也点燃了一团火，那是我们小米人的初心。这团火正熊熊燃烧、越来越旺，今天我们已经改变了几亿人的生活，未来我们将成为全球几十亿人生活的一部分！

雷军

2018.4.25 于武汉大学