苹果要求三星降低OLED面板价格 推动iPhone销量增长

新浪科技讯 北京时间4月24日晚间消息，台湾地区媒体Digitimes今日援引业内人士的消息称，苹果公司(以下简称“苹果”)正与三星显示器公司(Samsung Display)谈判，希望三星能降低OLED面板价格，从而推动苹果新手机的销量。

业内人士称，苹果要求三星降低OLED面板价格也并不令人感到意外。外界普遍认为，iPhone X销量之所以低于预期，主要是因为其1000美元的定价实在太高。而其中，OLED屏幕占到了iPhone X整体制造成本的1/3。

报道称，去年苹果从三星采购OLED面板的单价为110美元。而今年，苹果希望能降到100美元。

知情人士称，苹果今年可能从三星采购1亿块OLED面板，其中2500万块用于当前的iPhone X机型，而剩余7500万块将用于秋季发布的新手机。

此外，另有知情人士称，中国内地OLED面板厂商为了保此生产线持续开工，也可能很快下调OLED面板价格。

另据科技网站AppleInsider今日报道，苹果今年将推出两款OLED版iPhone，屏幕尺寸分别为5.8英寸和6.5英寸，另外还有一款6.1英寸的LCD版iPhone。

报道称，苹果将于今年8月量产新iPhone。其中，LCD版iPhone今年预计生产6000万部，而5.8英寸OLED版iPhone生产2800万部，6.5英寸生产2200万部。(李明)