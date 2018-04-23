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对未来感到绝望 华为这次真要退出美国市场？

对未来感到绝望 华为这次真要退出美国市场？
2018年04月23日 17:13 界面
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　　来源：界面新闻

　　文 | 徐秋雨 何苗 蔡琳敏

　　编辑 | 陈臣

　　美国咨询公司Atherton Research副总裁兼首席分析Jean Baptiste Su近日撰文指出，从华为高管近期的表态来看，美国已不再是华为全球战略的一部分，华为将迅速缩减美国业务规模，预计今年年底就会彻底退出美国市场，数百名华为美国员工将会失业。

　　对此，华为方面回应称，关于美国市场的发展情况一切以官方消息为主。

　　据纽约时报报道，华为在上周解聘了5名美国员工，其中包括在华为工作近八年的驻美首席联络官William Plummer。华为表示这只是正常的业务调整，但纽约时报指出，华为的举动表明，它已经接受了自己在美国进行政治斗争中无望获胜的现实。

　　华为在美业务频受阻

　　在4月16日美国商务部针对中兴通讯（0763.HK，000063.SZ）发布长达7年的禁售令后，美国联邦通讯委员会（FCC）又在17日抛出了一份禁购令：将禁止美国运营商使用联邦补贴，购买可能对国家安全造成威胁的公司的设备。这项规定可能会进一步损害华为和中兴的产品在美国市场的销售。

　　事实上，华为在美国的业务拓展一直不顺。2012年，华为就曾被美国政府贴上“安全威胁”的标签。2018年初，美国两大运营商AT&T和Verizon都终止了销售华为智能手机的合约，美国最大电商百思也宣布停售华为产品。

　　北美市场业绩不佳

　　由于受到多重阻碍，华为在北美的业务进展十分缓慢。

　　从智能手机方面来看，Counterpoint数据显示，2017年，华为在全球的市场份额达到10%，仅次于三星和苹果，也是欧洲、亚洲、拉美和非洲市场的前五大智能手机生产商。相比之下，华为在北美市场没有什么“存在感”，市场份额没能排进前五。

　　从业绩来看，在近年公司整体营收保持两位数增长的情况下，华为的美洲区业绩占比不断下滑，营收数字也在2017年出现了同比下降。

　　从华为对财务数字的解读来看，公司美洲区营收的增长多是由拉美市场推动，北美市场的情况则不太如意。

　　不过，华为似乎并没有打算放弃北美市场。

　　据美国科技新闻网站The Verge报道，淡出美国的华为开始开发加拿大市场，已经和加拿大多家运营商签署协议，目前合作运营商包括罗杰斯通信、贝尔、Telus、Fido等。报道称，进入2018年，华为手机部门正在争抢全球“几乎任何一个市场”。

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