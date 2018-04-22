中移动董事长:将尽快取消国内流量漫游费 加快5G商用

中国移动董事长尚冰（图片来自网络）

中国移动董事长尚冰：将尽快取消国内流量漫游费，加快实现5G规模商用

第一财经 综合报道

4月22日，在福州举办的首届数字峰会上，中国移动董事长尚冰表示，中国移动通过推进网络提速降费不断激发信息消费活力，近两年手机上网流量资费累计下降70%，将进一步推进网络提速降费，尽快取消国内流量“漫游”费，同时，将建设新一代信息基础设施，加快实现5G规模商用，大力建设千兆引领的有线宽带全光网络，从五个方面推动经济社会信息化发展。

一是建设新一代信息基础设施，夯实数字中国的网络基础。经过多年来的快速发展，我国信息基础设施覆盖水平和综合能力得到了大幅提升。以4G TD-LTE宽带移动通信为例，仅中国移动TD-LTE基站就有191万个、用户6.7亿户，均居全球第一。面向数字中国建设需要，中国移动将加快推进高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施建设，持续打造高质量4G网络和移动物联网，加快实现5G规模商用，大力建设千兆引领的有线宽带全光网络，以及数据中心、云计算中心、内容分发网络等新型设施，为数字中国提供国际一流的基础网络支撑。

二是坚持创新驱动发展，增强自主创新技术核心能力。网络信息技术是全球技术创新的竞争高地，也是数字中国建设的重要内容。这些年中国移动大力推进我国主导的4G TD-LTE技术创新和国际化发展，在信息通信领域首次实现中国主导技术、全球规模应用的局面。在网络信息技术日新月异的新形势下，中国移动将继续加大资源投入，加快大数据、人工智能等关键技术研发和应用，推进基于SDN/NFV的网络转型，加强5G关键技术研究和标准引领，推动5G端到端产业成熟，打造一批跨行业创新应用，促进我国信息通信产业发展再上新台阶。

三是强化数字生产支撑，促进经济动能转换。信息化与工业化深度融合可以有力带动降本增效，促进经济增长新旧动能转换。几年来中国移动与各行各业共同探索数字生产和智能运营新模式，目前物联网连接数近3亿，“互联网+工业”设备连接超过1亿。中国移动将进一步发挥信息通信业的基础性、先导性作用，推动先进信息技术与生产运营深度融合，打造覆盖各领域的产业互联网，深耕工业制造、交通物流、能源电力等垂直领域、拓展数字化生产应用，促进传统产业向数字化、智能化转型升级，催生更多新业态新产品新模式，有力支撑供给侧结构性改革。

四是壮大信息消费规模，创造美好数字生活。信息技术在消费领域应用越来越广，不仅极大改变人类社会的面貌，还将带来数字经济的巨大增长潜力。中国移动通过推进网络提速降费不断激发信息消费活力，近两年手机上网流量资费累计下降70%，“互联网+政务”合作城市355个，助推我国网络购物、移动支付、共享经济等新业态全球领先。我们将始终坚持以人民为中心的发展思想，进一步推进网络提速降费，尽快取消国内流量“漫游”费，全面推广移动通信在医疗、教育、金融等民生服务领域的应用，丰富数字化家庭产品，以信息化支撑扶贫攻坚和民生改善，让广大用户享受到用得上、用得起、用得好的数字化生活服务。

五是推动产业合作共赢，共建数字生态系统。建设数字中国，开放合作是不可逆转的发展潮流。中国移动通过打造能力开放平台，牵头成立5G联创中心，推出的双创计划汇聚近600万名开发者，带动产业各方共同成长。新时代新形势下，中国移动将大力推动大中小企业融通发展，进一步促进能力开放和平台共享，聚焦垂直市场、大数据、人工智能等领域加强产业合作，携手打造开放合作、价值共创、发展共赢的数字生态体系，促进形成以连接为基础、数据为核心、应用为抓手、安全为保障的信息化体系。