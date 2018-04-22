中国联通计划两年内清退2G网络 重点推物联网和4G

中国联通 计划两年内清退2G网络 重点推物联网和4G 计划两年内清退2G网络 重点推物联网和4G

原标题：中国联通拉开清退2G网络大幕

张靖超

4月13日，中国联通（600050.SH）官方微博表示，正全面推进2G客户向4G网络的消费升级工作，将采取免费更换手机卡、赠送体验流量、优惠购机等多种优惠措施，协助现有2G客户升级为4G网络。在此过程中，现有2G客户服务不受任何影响。

这意味着近日来甚嚣尘上的“中国联通2G开始退网的消息”得到了确认。

对于2G退网的时间表，一位中国联通内部中层人士向《中国经营报》记者透露，公司计划用两年左右时间完成2G网络的退出工作，腾出的站点和频段资源中，大部分将用于物联网和4G网络建设。对此，中国联通方面未作具体回应。

对于其竞争对手，中国移动方面向本报记者表示，暂无2G退网计划。中国电信方面则表示将视VoLTE（基于IMS的语音业务）网络建设情况而定。

飞象网CEO项立刚分析认为，2G退网将会减少当前中国联通的日常运维成本，同时还可减少增强4G网络覆盖的投入支出。

真伪4G网络

2G网络诞生于1991年，是第二代手机通信技术规格，以数字语音传输技术为核心，但无法直接传送如电子邮件、软件等信息，只具有通话和一些如时间、日期等传送的手机通信技术规格。

自我国移动通信市场诞生至今，2G网络一直承载着手机用户的语音通话、短信收发的需求。即使在4G网络建设步入后期、相关技术已经成熟的今日，国内三大运营商的4G业务由于缺少volte网络支持，用户在拨打、接听电话时，手机终端的网络信号会自动切换至2G网络环境下，导致连接着的4G网络暂时断开。

正由于此，当前的4G用户手机界面上方，会同时出现4G与2G的字样。

“其实，目前的4G网络只是承载流量传输的，真正的4G网络，语音、短信等基础功能是需要由VoLTE网络来承载的，这样的话，除非用户自行选择断开蜂窝网络（2G/3G/4G网络）连接，否则与4G网络会始终处于连接状态。”一位中国移动的人士这样告诉记者。

本报记者注意到，此次中国联通选择将2G网络逐步退出，进而接替2G网络的并非volte网络。

“公司是要用3G来承载2G。”上述中国联通人士这样告诉记者，“3G是2G的一个升级版，除了能够承载语音、短信外，也能够接入互联网。”

经多方求证，本报记者了解到，即使以“4G+3G”的组合代替现有的“4G+2G”，用户在拨打、接听电话时，4G网络仍会暂时断开，直至通话结束。

“实际上，3G顶替2G是一个循序渐进的过程，况且当前仅存的2G用户以老人机用户为主，他们对手机上网的需求较弱，所以即使4G网络暂时断开，相比于现在也没有造成后退，因此不必担心。”项立刚分析认为，运营商从2G退网中的直接受益是成本降低，这对于运营商提速降费会提供支持，用户会成为间接的受益者。

降低运营成本

电信分析师付亮向本报记者透露，关于2G退网，早在2016年末，三大运营商便已提上日程。

至于中国联通率先宣布2G退网计划的原因，付亮认为，一则是在资金与资源上相较竞争对手而言较为紧缺，二则是中国移动与中国电信的VoLTE网络尚未完善。此外，中国联通的3G网络所采用的WCDMA制式网络是三大运营商中最为成熟的，也是国际应用最广的3G网络，而且既可支撑语音，也可接入互联网，短期内作为4G网络的补充仍有价值。

市场调查机构智研咨询发布的《2017-2023年中国互联网+移动通信终端设备市场研究及发展趋势研究报告》显示，三大运营商对于3G网络的总投资方面，中国联通达2443亿元，力压中国移动的2250亿元登顶，且远远甩开了中国电信的992亿元的投资额。

最多的投入也为中国联通在3G时代带来了最佳的用户体验。此外，得益于网络制式，记者从多家网站的测评结果来看，中国联通的3G网络在网速测评方面均领先于其余两家。最悬殊的结果显示，中国联通的3G网络速度是其余两家运营商的3倍。

然而，3G网络的建设仅过了大约5年时间，尚未进入收割期的中国联通就迎来了4G大潮，被迫将2G用户和3G用户向4G迁移。

“由于用户基数较小，目前中国联通的2G用户较少，不过500万户，尤其是采用逐步退出的方式，对公司整体影响不会很大。”上述中国联通的人士这样说道，“中国联通在2017年基本追赶上了行业的步伐，但是4G网络的深度覆盖还需要继续加强，2G网络占据的低频段资源对此是非常有价值的。”

而在另一方面，当前中国联通正在4G、物联网等领域的商用进行投入，2G基站已经使用近20年，老化严重，需要更多的人力、物力、财力进行维护。

反观中国电信和中国移动暂时的按兵不动，项立刚认为，两家公司的3G网络质量较差，若将2G退网，则难以保证语音通话、短信收发的服务质量，因此需要将VoLTE网络完善后再做打算。

这一观点得到了付亮的认可，二人均认为，在未来4至5年内，三大运营商会将2G和3G网络彻底退出，而中国电信和中国移动很可能会宣布将两种网络同时退出、关闭。

迟到的2G退网

值得注意的是，中国联通清退2G网络的举动在业内并非首次。从行业发展趋势看，减频2G网络也是大势所趋，国外不少运营商已经关闭了2G网络。

2017年1月，美国的AT&T、加拿大Bell、Telus等运营商纷纷关停2G网络；2017年4月，三家新加坡运营商M1、Singtel、StarHub，以及澳大利亚的第二大电信运营商Optus也关闭了2G网络；2017年9月，澳大利亚运营商沃达丰关闭2G网络。

相比之下，国内的运营商动作较为迟缓，即使中国联通第一个宣布开始2G网络的清退工作，但依然表示采取循序渐进的方式，至今尚未真正关闭2G网络。

对于这一时间差，上述中国联通人士告诉记者，一方面，国内的2G用户数量尚存在一定规模，特别是中国移动的用户基数较大，即使2G用户比例较小，但数量依旧庞大；另一方面，2G退网后，语音业务无法进行良好的衔接。

“照目前的运营思路，通过VoLTE技术让4G LTE网络来承载话音业务，因此，2G退网的前提条件之一就是VoLTE非常成熟，保证不次于2G网络的语音通话质量。然而现阶段而言，三家运营商在这方面还有很多工作要做，网络侧、终端侧都需要尽快普及支持VoLTE的终端。”项立刚说。

付亮则提出，这一时间差，也与国内移动通信行业起步较晚有关。

“国内的3G发牌时间是2008年左右，而欧美国家是在1998年到2000年之间就已经将3G网络商用了。中国移动是国内第一个获得4G牌照的运营商，但依旧比国外晚了5年左右的时间。”付亮说。

“一般而言，一种通信网络从开始商用、到成熟、再到进入收割期、为下一代通信网络进行研究、投入，十年左右的时间是比较适合的，但我国的移动通信起步相对晚了一些，一直在急速追赶，所以3G还未成熟就直接跳进了4G。”付亮说，“值得庆幸的是，经过20多年的追赶，我国当前在移动通信领域已经不再处于追赶者的水平，而是和先进国家处于同一起跑线，甚至在某些领域还是引领者的角色，因此将来很难再出现牌照发得较迟、退网又晚的情况。”