新浪科技> 电信 > 正文

中国联通计划两年内清退2G网络 重点推物联网和4G

中国联通计划两年内清退2G网络 重点推物联网和4G
2018年04月22日 08:20 中国经营报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
中国联通计划两年内清退2G网络 重点推物联网和4G中国联通计划两年内清退2G网络 重点推物联网和4G

　　原标题：中国联通拉开清退2G网络大幕

　　张靖超

　　4月13日，中国联通（600050.SH）官方微博表示，正全面推进2G客户向4G网络的消费升级工作，将采取免费更换手机卡、赠送体验流量、优惠购机等多种优惠措施，协助现有2G客户升级为4G网络。在此过程中，现有2G客户服务不受任何影响。

　　这意味着近日来甚嚣尘上的“中国联通2G开始退网的消息”得到了确认。

　　对于2G退网的时间表，一位中国联通内部中层人士向《中国经营报》记者透露，公司计划用两年左右时间完成2G网络的退出工作，腾出的站点和频段资源中，大部分将用于物联网和4G网络建设。对此，中国联通方面未作具体回应。

　　对于其竞争对手，中国移动方面向本报记者表示，暂无2G退网计划。中国电信方面则表示将视VoLTE（基于IMS的语音业务）网络建设情况而定。

　　飞象网CEO项立刚分析认为，2G退网将会减少当前中国联通的日常运维成本，同时还可减少增强4G网络覆盖的投入支出。

　　真伪4G网络

　　2G网络诞生于1991年，是第二代手机通信技术规格，以数字语音传输技术为核心，但无法直接传送如电子邮件、软件等信息，只具有通话和一些如时间、日期等传送的手机通信技术规格。

　　自我国移动通信市场诞生至今，2G网络一直承载着手机用户的语音通话、短信收发的需求。即使在4G网络建设步入后期、相关技术已经成熟的今日，国内三大运营商的4G业务由于缺少volte网络支持，用户在拨打、接听电话时，手机终端的网络信号会自动切换至2G网络环境下，导致连接着的4G网络暂时断开。

　　正由于此，当前的4G用户手机界面上方，会同时出现4G与2G的字样。

　　“其实，目前的4G网络只是承载流量传输的，真正的4G网络，语音、短信等基础功能是需要由VoLTE网络来承载的，这样的话，除非用户自行选择断开蜂窝网络（2G/3G/4G网络）连接，否则与4G网络会始终处于连接状态。”一位中国移动的人士这样告诉记者。

　　本报记者注意到，此次中国联通选择将2G网络逐步退出，进而接替2G网络的并非volte网络。

　　“公司是要用3G来承载2G。”上述中国联通人士这样告诉记者，“3G是2G的一个升级版，除了能够承载语音、短信外，也能够接入互联网。”

　　经多方求证，本报记者了解到，即使以“4G+3G”的组合代替现有的“4G+2G”，用户在拨打、接听电话时，4G网络仍会暂时断开，直至通话结束。

　　“实际上，3G顶替2G是一个循序渐进的过程，况且当前仅存的2G用户以老人机用户为主，他们对手机上网的需求较弱，所以即使4G网络暂时断开，相比于现在也没有造成后退，因此不必担心。”项立刚分析认为，运营商从2G退网中的直接受益是成本降低，这对于运营商提速降费会提供支持，用户会成为间接的受益者。

　　降低运营成本

　　电信分析师付亮向本报记者透露，关于2G退网，早在2016年末，三大运营商便已提上日程。

　　至于中国联通率先宣布2G退网计划的原因，付亮认为，一则是在资金与资源上相较竞争对手而言较为紧缺，二则是中国移动与中国电信的VoLTE网络尚未完善。此外，中国联通的3G网络所采用的WCDMA制式网络是三大运营商中最为成熟的，也是国际应用最广的3G网络，而且既可支撑语音，也可接入互联网，短期内作为4G网络的补充仍有价值。

　　市场调查机构智研咨询发布的《2017-2023年中国互联网+移动通信终端设备市场研究及发展趋势研究报告》显示，三大运营商对于3G网络的总投资方面，中国联通达2443亿元，力压中国移动的2250亿元登顶，且远远甩开了中国电信的992亿元的投资额。

　　最多的投入也为中国联通在3G时代带来了最佳的用户体验。此外，得益于网络制式，记者从多家网站的测评结果来看，中国联通的3G网络在网速测评方面均领先于其余两家。最悬殊的结果显示，中国联通的3G网络速度是其余两家运营商的3倍。

　　然而，3G网络的建设仅过了大约5年时间，尚未进入收割期的中国联通就迎来了4G大潮，被迫将2G用户和3G用户向4G迁移。

　　“由于用户基数较小，目前中国联通的2G用户较少，不过500万户，尤其是采用逐步退出的方式，对公司整体影响不会很大。”上述中国联通的人士这样说道，“中国联通在2017年基本追赶上了行业的步伐，但是4G网络的深度覆盖还需要继续加强，2G网络占据的低频段资源对此是非常有价值的。”

　　而在另一方面，当前中国联通正在4G、物联网等领域的商用进行投入，2G基站已经使用近20年，老化严重，需要更多的人力、物力、财力进行维护。

　　反观中国电信和中国移动暂时的按兵不动，项立刚认为，两家公司的3G网络质量较差，若将2G退网，则难以保证语音通话、短信收发的服务质量，因此需要将VoLTE网络完善后再做打算。

　　这一观点得到了付亮的认可，二人均认为，在未来4至5年内，三大运营商会将2G和3G网络彻底退出，而中国电信和中国移动很可能会宣布将两种网络同时退出、关闭。

　　迟到的2G退网

　　值得注意的是，中国联通清退2G网络的举动在业内并非首次。从行业发展趋势看，减频2G网络也是大势所趋，国外不少运营商已经关闭了2G网络。

　　2017年1月，美国的AT&T、加拿大Bell、Telus等运营商纷纷关停2G网络；2017年4月，三家新加坡运营商M1、Singtel、StarHub，以及澳大利亚的第二大电信运营商Optus也关闭了2G网络；2017年9月，澳大利亚运营商沃达丰关闭2G网络。

　　相比之下，国内的运营商动作较为迟缓，即使中国联通第一个宣布开始2G网络的清退工作，但依然表示采取循序渐进的方式，至今尚未真正关闭2G网络。

　　对于这一时间差，上述中国联通人士告诉记者，一方面，国内的2G用户数量尚存在一定规模，特别是中国移动的用户基数较大，即使2G用户比例较小，但数量依旧庞大；另一方面，2G退网后，语音业务无法进行良好的衔接。

　　“照目前的运营思路，通过VoLTE技术让4G LTE网络来承载话音业务，因此，2G退网的前提条件之一就是VoLTE非常成熟，保证不次于2G网络的语音通话质量。然而现阶段而言，三家运营商在这方面还有很多工作要做，网络侧、终端侧都需要尽快普及支持VoLTE的终端。”项立刚说。

　　付亮则提出，这一时间差，也与国内移动通信行业起步较晚有关。

　　“国内的3G发牌时间是2008年左右，而欧美国家是在1998年到2000年之间就已经将3G网络商用了。中国移动是国内第一个获得4G牌照的运营商，但依旧比国外晚了5年左右的时间。”付亮说。

　　“一般而言，一种通信网络从开始商用、到成熟、再到进入收割期、为下一代通信网络进行研究、投入，十年左右的时间是比较适合的，但我国的移动通信起步相对晚了一些，一直在急速追赶，所以3G还未成熟就直接跳进了4G。”付亮说，“值得庆幸的是，经过20多年的追赶，我国当前在移动通信领域已经不再处于追赶者的水平，而是和先进国家处于同一起跑线，甚至在某些领域还是引领者的角色，因此将来很难再出现牌照发得较迟、退网又晚的情况。”

中国联通2G
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有