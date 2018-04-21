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《福布斯》：华为将在年底彻底退出美国

《福布斯》：华为将在年底彻底退出美国
2018年04月20日 19:44 快科技
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　　针对美国对华为入市的一再阻挠，《福布斯》撰稿人、全球科技咨询和情报公司Atherton Research副总裁兼首席分析Jean Baptiste Su今天撰文称，从华为高管近期的表态来看，美国已不再是华为全球战略的一部分，因此华为将迅速缩减美国业务规模，预计今年年底就会彻底退出美国市场。

　　据了解，华为总部深圳举行的年度分析师大会上，华为轮值CEO徐直军指出：“有些事情是我们无法改变的，所以最好不要看得太重，这样我们就有更多精力和时间来服务我们的客户，开发更好的产品，满足客户需求。有些事情就随它去吧，我们也会心安理得。”

　　很显然，华为将快速缩减美国业务，包括销售、营销和售后支持。预计华为将在今年年底永久性关闭美国业务。

　　美国以及英国、澳大利亚等国家最近针对华为、中兴不断祭出封杀大棒，美国联邦通信委员会（FCC)主席Ajit Pai也在一份声明中称：“多年来，美国政府官员一直担心，通信供应链中的外国设备供应商会对美国国家安全构成威胁。路由器、交换机和其他网络设备中隐藏的‘后门’渗透进了我们的网络，让外国敌对势力注入病毒和其他恶意软件，窃取美国公民的私人数据，监听美国企业。”

　　华为美国总部位于德克萨斯州普莱诺市，同时在硅谷、布里奇沃特、新泽西、芝加哥和圣地亚哥等地有13个区域性办事处，员工总计大约1200人。

　　华为在美国拥有数千家客户，涵盖区域性运营商、小型企业、消费者。

　　今年年初，华为斥巨资将Mate 10系列手机正式带入美国市场的计划因美国政府的阻挠而泡汤，这让华为异常愤怒。

　　在上个月巴黎的P20系列发布会上，华为消费者业务CEO余承东直言：“即便没有美国市场，我们仍然会成为世界第一大智能手机厂商。”

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