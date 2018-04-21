人民日报海外版:中兴事件倒逼中国科技更自主自强

原标题：中兴事件倒逼中国科技自强

美国商务部日前对中国中兴通讯公司采取出口管制措施。这一事件给中国科技企业敲响了警钟，促使更多企业和科技界以更长远视野，谋求更自主和自强发展。

近些年来，中国在全球高科技领域不断追赶的态势愈发突出，在不少领域实现“并跑”乃至“领跑”。北斗卫星导航系统、量子通信、探月工程、可燃冰开采等诸多方面，中国都取得重大突破。作为发展中国家，中国的科技发展速度和成就足够令人自豪。中国的科技创新成就，以及中国日益迸发出来的科技创新潜力，值得充分肯定。

当然，在中国高科技企业走向世界的进程中，不会一帆风顺，还会难免遭遇这样那样的掣肘。对此，我们的企业要有充分认识和准备。

一旦核心技术受制于人，不知道哪天就会被人“釜底抽薪”。这样严酷的现实，中国企业必须时时警醒。“核心技术靠化缘是要不来的，必须靠自力更生。”这一在深刻洞察基础上发出的自强之声，应成为中国高科技企业念兹在兹的信条，让中国科技企业发展根基更牢固，步伐更坚实。

核心技术的突破，需要坚持不懈的深入研发，要有“十年磨一剑”的定力。在芯片、发动机等很多方面，我们需要下定决心，咬紧牙关，攻坚克难，形成一批拥有自主知识产权的核心技术和产业，把竞争和发展的主动权牢牢掌握在自己手中。只有这样，不管是“狼来了”还是“狼走了”，都能从容应对。

另一方面，我们也应当相信，国外的封锁从来阻挡不了中国科技进步的步伐。外人越是“卡脖子”，我们越要加速厚植创新土壤，大力推进“中国制造2025”战略。回顾历史，从当年的“两弹一星”，到如今的系列重大科技进展，中国的科技发展很多时候都是在艰苦的条件下实现突破，是立足自身、自强不息的结果。

与此同时，我们也不会因为某一方的技术封锁而选择自我封闭。在持续深入开放的进程中，中国会坚定与世界各国互通有无，其中自然也包括科技领域的共同进步。中国融入世界的意愿坚定如初，没有任何力量能阻挡中国追赶世界科技前沿的步伐。

中国科技当自强，靠花钱买不来核心技术。在充分认清自身差距和不足的同时，对自身的成绩和发展潜力也要保持充分信心，坚定信念，迎难而上，实现更多更关键核心技术的突破。（郑汉根 傅云威）

《 人民日报海外版 》（ 2018年04月21日 第 06 版）