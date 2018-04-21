分析师：苹果iPhone X已死 今年极有可能停产

新浪美股讯 北京时间20日晚，据一位分析师表示，如果以苹果公司的一家重要供货商——台积电的盈利数据为鉴，苹果公司的iPhone X今年极有可能停产。他认为苹果iPhone X已死，其问题在于定价过高而被消费者抛弃。

全球最大的半导体晶圆代工厂台积电（Taiwan Semiconductor Manufacturing，TSMC）周四宣布修改了全年盈利目标，将其降低到此前预期值的下限。昨日该股收盘重挫6.3%。

券商Mirabaud Securities麾下专注科技行业的全球主题小组联席主管尼尔-坎普林（Neil Campling）认为，最令他担心的问题之一在于芯片供应过剩。他在给客户的研报中表示：“芯片供应过剩量从来没有这么高过。”他的企业已经追踪台积电 的库存数据10年之久。

台积电目前的状况可能使人担心AMS的状况，后者是苹果iPhone X智能电话中用到的3-D传感技术主要提供商。3-D传感器是脸部识别技术的关键部件，它允许用户以看向传感器的方式解锁手机。

坎普林表示，台积电的库存创历史新高，原因是苹果公司没有为未来的iPhone X型号采购任何零部件，这意味着苹果iPhone X手机将在今年停产。

他表示：“iPhone X订单下降以及台积电的库存创历史新高，这些基本表明后者需要消化库存。为什么？因为苹果的iPhone X已死。”

在谈及iPhone X的999美元的定价时，坎普林表示：“iPhone X只有一个问题，那就是太贵。消费者抛弃了价格过高的智能电话。”

坎普林进一步说明，苹果的原有库存iPhone X机型还会继续上市销售，但该公司不会再生产了。

目前苹果公司尚未就此问题置评。

苹果公司的iPhone X的上市之路充满崎岖。iPhone X宣布推出后又曾跳票，最近日本《日经新闻》又报道称苹果公司已经下调了该产品的生产目标。

在台积电公布财报后，许多分析师都警告称，苹果公司第一季度的iPhone销售可能会低于预期。（张俊）