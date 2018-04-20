手机壳厂商称二代iPhone SE下月上市 保留Touch ID

新浪科技讯 北京时间4月20日晚间消息，来自多家iPhone手机壳制造商的消息称，苹果公司(以下简称“苹果”)将于今年5月发布新一代iPhone SE。

这些手机壳制造商称，二代iPhone SE的外观尺寸将与当前的一代产品相同，保留Touch ID功能，但3.5毫米耳机插孔将被取消。

如果消息准确，再加上iPhone 6s和iPhone 6s Plus或于今年9月停售，则意味着苹果将不再销售任何一款配备3.5毫米耳机接口的iPhone。

据预计，新一代iPhone SE将采用苹果最新一代的A10 Fusion处理器，计算速度较上一代产品A9快约40%。另外，二代iPhone SE还可能采用玻璃后盖，支持无线充电。

目前还不清楚这些手机壳制造商从哪里获得的上述消息，但很可是来自供应链厂商。越早获得这些信息，手机壳制造商就能越早推出自己的产品，以占领先机。

除了来自手机壳制造商的消息，欧亚经济委员会(Eurasian Economic Commissio)数据库里的一份监管文件也显示，苹果很可能于下个月推出新一代iPhone SE。

自2016年3月发布一代iPhone SE以来，苹果始终没有对这款产品进行升级。当然，去年3月苹果曾将其存储空间提升一倍。去年9月，还将其起始售价降至349美元。(李明)