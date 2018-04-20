中国移动第一季度营收1855亿元 净利同比增4.1%

新浪科技讯 4月20日晚间消息,中国移动（00941.HK）发布2018年第一季度未经审计的运营数据，其营运收入为人民币1855亿元，比上年同期增长0.8%。其中，通信服务收入为人民币1667亿元，比上年同期增长3.6%；EBITDA为人民币697亿元，比上年同期增长3.9%；股东应占利润为人民币258亿元， 比上年同期增长4.1%。

截至2018年3月31日，中国移动移动客户总数约8.99亿户，其中4G客户总数达6.72亿户，首季度净增2224万户；移动客户ARPU为人民币55.7元。

截至2018年3月31日，手机上网流量比上年同期增长139%，手机上网客户DOU达2234MB，同比上涨123%。与此同时，在集团短信增长的带动下，短信使用量同比增 长 6.3%；语音业务持续下滑，总通话分钟数较上年同期下降7.6%。

截至2017年3月31日，中国移动有线宽带客户总数达1.24亿户，首季度净增1123万户，有线宽带客户ARPU达人民币33.8元。

第一季度，中国移动销售产品收入为人民币188亿元，比上年同期下降18.7%。（建宇）