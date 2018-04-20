外交部:苹果在中国随处可见 美国人买华为就涉国安？

环球时报-环球网报道，据媒体报道，“美国国会美中经济与安全审查委员会”当地时间4月19日发布报告称，中国政府“可能支持某些企业进行商业间谍活动”，以提高中企竞争力并促进政府利益。报告中，中兴、华为、联想三家中国企业被点名。对此，中国外交部发言人华春莹4月20日在回应《环球时报》记者的相关问询时称，如果美方的政策都是建立在各种“可能”之上，那将是“不负责任且危险的”。

“又是可能!!”华春莹在4月20日的中国外交部例行记者会上对《环球时报》表示，“如果美方的政策都是建立在各种可能的无稽之谈的基础上，那既是极不负责任的，也是极其危险的。就在我来今天下午的记者会之前，我刚看到了中国驻美国大使崔天凯在哈佛大学的演讲，他说自己近来感到困惑，时常问自己：现在的美国还是他以前认识的那个开放、自信、乐观的美国吗？我想很多人都有同样的疑惑。”

华春莹称，当前中美关系正处在十字路口，今后中美关系怎么发展很大程度上取决于今天双方选择以何种心态去看待自身、看待世界、看待不断变化的世界中的中美关系。“如果任由冷战心态和零和博弈来支配我们，那么目之所及都是陷阱和阴谋;如果能够保持更加积极与合作的心态，那我们就能洞悉新趋势，抓住新机遇，并且将挑战化为机遇，为两国人民带来实实在在的利益。我们希望美国国内一些人能够刷新他们的国际关系理念和观念，顺应时代发展的潮流，而不是逆潮流而动。”

此外，在回应一名记者有关美国财政部正考虑通过紧急权力法和相关安全审查限制中国在美敏感投资的问题时，华春莹表示，最近美国在中美高科技领域动作频频，说到底是暴露了美方“只能我有，不允许你有”的霸权心态。“必须要指出，美国频频以国家安全为由对中美高科技领域的贸易投资设限，显然是以国家安全为名，行贸易保护主义之实。你在中国生活可以看到，苹果手机这样的产品随处可见，我们不觉得是威胁，但在美国如果有人买了华为手机，在美国的一些人看来就成了威胁到美国安全的重要事态。”她反问道，“作为世界上头号强国和科技强国的美国，难道果真已经脆弱到如此地步了么？”

“美国一方面要求中国进一步开放市场，一方面又以国家安全为由对中国贸易投资设限，这不符合市场规律和国际规则，也不符合美国口头上一直嚷嚷的公平、公正和对等原则。”华春莹称，“美方应该清楚，科技服务应当服务于全人类的福祉，而不应该沦为某个国家推进霸权的工具”。

（原题为《华春莹：当前中美关系正处在十字路口》）