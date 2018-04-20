中兴通讯董事长问答实录：有能力、有决心度过难关

4月20日下午，中兴通讯在深圳总部举行新闻发布会。中兴通讯董事长殷一民发表讲话。

以下是殷一民讲话全文：

2018年4月16日，美国商务部以中兴通讯对涉及历史出口管制违规行为的某些员工未及时扣减奖金和未发出惩戒信，并在2016年11月30日和2017年7月20日提交给美国政府的两份函件中对此做了虚假陈述为由，做出了激活拒绝令的决定，对中兴通讯施加最严厉的制裁措施。

这样的制裁将使公司立即进入休克状态，将直接影响公司8万员工的工作权利，直接损害8万个家庭的利益；将对公司为全球数百个运营商客户，以及包括数千万美国消费者在内的、数以亿计的终端消费者用户履行长期服务责任带来直接影响；将对公司全球30万股东的利益造成重大损害；将对公司对数以千计的、包括美国企业在内的合作伙伴和供应商履行责任和义务带来直接伤害。

我坚决反对美国商务部做出这样的决定，坚决反对不公平、不合理的处罚，更反对把贸易问题政治化。美方将细微的问题无限扩大化，对企业造成极大影响，对此公司高度关注，公司将通过一切法律允许的手段来解决问题。中兴通讯作为在中国成长起来的全球化企业，我们将担当起中国企业应有的责任，更加发奋自强，我们身后有强大的祖国和十三亿人民，给予我们克服各种困难的信心和决心。

公司董事会、管理层和全体员工将团结一致、恪尽职守，采取各种措施，尽最大努力维护员工和股东的利益，履行对客户和合作伙伴的责任。同时我们也在认真反思，还要加大研发投入，求人不如求己。中国经济持续健康的发展，所以国内有巨大的市场，所以有能力、有信心应对挑战。中兴作为全球一个企业，反对有关国家用单边主义破坏全球产业链。中兴通讯的产品在国内是有市场的，有十三亿人民的支持，我们有能力、有决心度过难关。

我们绝不放弃！中兴通讯的旗帜将永远飘扬！

问答环节：

问：中兴通讯做为高科技企业是否具有自己的核心技术？如果有，为什么被美国制裁就受不了呢？

答：3万研发人员；连续8年PCT专利申请量排名前三；多个标准化组织发挥重要作用；在5G无线、核心网、承载、终端等产品处于全球领先；公司各主要产品中大量使用自研专用芯片；我们还要加大技术投入，使我们的能力更强。信息技术是全球开放程度最高的产业，全世界各国都在发展信息技术，导致产业链全球分布，没有任何一个国家能自身独立完成，虽然美国在某些领域属于世界领先，但美国也不例外。

问题：殷总好，据我们从各方面了解的信息看，近两年公司治理体系不断完善，内部管理不断加强，同时公司也已经为解决美国出口限制支付了巨额罚款，为什么还会出现这次的漏洞和问题？

答：合规和内控是公司战略的基石。在出口管制合规方面：总裁直接领导合规委员会；组建了一支覆盖全球的资深出口管制合规专家团队；引入多家国际顶级顾问团队；实施GTS系统；2017年投入超5千万美元，并计划在2018年投入更多资源；组织超过6.5万名员工的合规培训；全面配合美方指派的独立合规监察官的监察工作，提供超过13万页文件；公司一直致力于建立全球一流的出口管制合规体系。出口管制是个复杂的系统，中兴通讯业务复杂、员工众多，要保证每个员工每个业务在任何时候都不会出现疏忽，我们还需要更加努力。在本次事件上，公司自查发现了问题并及时采取补救措施，本身就体现了我们的合规体系在有效运转。即使在拿到拒绝令的今天，我们依然以全球一流出口管制合规企业的标准自我要求。