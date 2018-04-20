得益于持续裁员：爱立信第一财季亏损收窄

新浪科技讯 北京时间4月20日下午消息，得益于持续的裁员实现的成本压缩，瑞典电信巨头爱立信今天发布的第一季度盈利和毛利率均高于市场预测，使得外界预计这家困境重重的移动设备制造商有望最终恢复元气。

爱立信目前正在展开全面重组，并且撤换了很多高级管理人员，希望能够扭转颓势。该公司面临新兴市场电信运营商开支下滑的现状。

爱立信表示，由于成本压缩、爱立信无线电系统产品平台的持续发力，加之在解决低绩效客户的同时取得的良好进展，都帮助其提升了业绩。

爱立信预计，由于4G LTE投资降低，中国市场可能继续下滑，但其规模最大的北美市场却表现出积极势头。

该公司当季亏损收窄至3亿瑞典克朗（约合3560万美元），一年前亏损113亿瑞典克朗，分析师平均预计当季亏损24亿瑞典克朗。

不计重组费用，爱立信当季毛利率为35.9%，高于前一个季度29.9%的调整后毛利率，明显高于分析师32.1%的平均预期。该公司曾经承诺到2020年实现37%至39%的毛利率。

爱立信当季运营利润率为-0.7%，该公司希望到2020年实现至少10%的营业利润率，2020年之后至少达到12%。

爱立信希望到2018年中的年化成本至少能压缩100亿瑞典克朗。(书聿)