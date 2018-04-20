台积电预警手机市场 分析师直指苹果iPhone需求疑虑

新浪美股 北京时间4月20日路透中文网讯，苹果（AAPL.O）及其供应商股价周四下跌，此前许多分析师将台积电（2330.TW）关于手机销售走软的预测，解读为主要起因于对iPhone需求不佳的担忧。

全球最大晶圆代工厂商及主要的苹果供应商台积电，将其全年营收目标下修至其先前预估区间的低端。

“苹果占台积电营收的近20%，因此其财测可能指向iPhone需求不如预期，”Atlantic Equities分析师James Cordwell对路透表示。

其他人（有些人要求不要引述）则直率表示，这”完全是”关于苹果的警讯。

美国瑞穗证券在致客户报告中指出，其访查持续显示iPhone X的需求疲软，同时iPhone 8和8 Plus的订单稳步下滑。iPhone X是苹果去年11月推出的iPhone十周年版本。

苹果股价周四收盘重挫2.83%，对纳斯达克（Nasdaq）指数构成严重拖累。

高通（QCOM.O）、英特尔（INTC.O）、Qorvo Inc （QRVO.O）， Skyworks Solutions Inc（SWKS.O）及博通（AVGO.O）等苹果供应商的股价下跌2.6%至逾5%不等。

Elazar Advisors分析师Chaim Siegel表示，”可能要到秋季新款iPhone上市前才会开始驱动第三季生产链，在这之前手机行业将会表现疲软。”

高通及英伟达（NVDA.O）供应商台积电表示，预期今年整体半导体行业将成长5%，低于先前预估的5-7%。

数据提供商TrendForce此前估计，2018年全球智能手机产量约为15亿部，较上年增加2.8%，但低于先前预估的5%。

台积电周四估计芯片代工（晶圆代工）业务成长8%，先前预估为9-10%。

台积电的美国存托凭证（ADR）（TSM.N）收盘挫跌5.7%，其他芯片设备制造商如应用材料（Applied Materials） （AMAT.O）及科林研发（Lam Research） （LRCX.O）均跌逾6%，而艾司摩尔（ASML） （ASML.AS）则跌逾5%。

芯片制造商—亚德诺半导体（ADI） （ADI.O）、美光（Micron Technology） （MU.O）及赛灵思（Xilinx） （XLNX.O）股价跌幅均超过4%。