美媒假想苹果在华禁售：华为将成最大智能手机制造商

原标题:Study: What If China Bans Apple To Retaliate For U.S. Sanctions Against Huawei, ZTE? Massive Layoffs, Stock Crash

新浪美股讯 北京时间20日消息,美国《福布斯》杂志周四刊文称,在苹果2月份最近的财报会议上,CEO蒂姆-库克表示,截至12月底的第一财季,该公司在中国大陆的营收创下历史新高。

苹果收入的一个关键部分当时是iPhone,但同期苹果iPad、Mac和智能手表等产品的销售也实现增长。

库克在财报会上提到了另一个关于iPhone手机在中国销售的有趣数据,数据表明在越来越富有的中国城市中,去年最后一个季度的智能手机销量前五位全都是iPhone手机,就像在美国一样。

去年,苹果在大中华地区(包含中国大陆、台湾、香港和澳门在内)的营收达460亿美元,大约是其美国业务的一半,占据2017年苹果总销售额的19%。

Counterpoint的数据显示,目前苹果占据了中国智能手机市场11%的份额,而华为占据的市场份额为19%。库克补充道:“当我查看这些地区的销售数据时,我感觉我们在中国市场做的非常好。”

然而如果中国政府出于国家安全因素考虑,决定禁止苹果产品销售,以此来报复美国对华为和中兴产品的禁令,苹果可能会突然失去19%的收入,并且无法进入这个全球最大的消费市场,而后者原本将是苹果未来增长的强大发动机。

苹果市值也会因此大减,并可能被迫裁减10%到20%的员工,也就是说将有多达2.7万人下岗。

与此同时,华为很可能将获得苹果失去的460亿美元市场的大部分,因为华为的高端系列手机(P系列和Mate系列)完全能够与苹果的高价设备(iPhone 7、iPhone 8和iPhone X)相媲美。华为的智能手机业务规模可能一夜之间翻番!

去年,华为的消费者商业(包含智能手机业务在内)产生的营收将近380亿美元,其智能手机出货量达1.53亿部,较上年增长43.6%。通过禁止苹果产品的销售,中国将立即拥有全球最大的智能手机制造商。

而且,从目前中美之间贸易关系的水平来看,我们看不出中国禁止苹果产品有什么坏处。因为没有一家中国企业在美国的业务规模与苹果在中国的业务规模相当,从而可能成为特朗普政府的目标。

四年前,中国已经以国家安全为由禁止政府机构采购苹果产品,要将这一禁令扩大到其他人群并不困难。

