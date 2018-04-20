美国消费者保护组织：建议暂时不要购买中兴手机

文章来源：路透新闻网

美国消费者保护组织和技术专家建议，消费者暂时先不要购买中国中兴通讯的安卓手机，直到该公司澄清美国制裁是否使其无法为其设备提供操作系统升级。

美国商务部周一禁止国内企业向中兴通讯出售零部件、软件和其它技术，以惩罚该公司违反与美国政府和解协议的条款。

禁令公布后，中兴通讯（0763.HK）（000063.SZ）在中国股市的股票停牌，并推迟公布业绩。但该公司没有向消费者说明，美国禁令到底会对它提供安卓操作系统升级的能力有什么影响。安卓操作系统由谷歌提供。

两家移动运营商的消息人士周三对路透表示，中兴通讯尚未知会他们，它是否能继续提供手机操作系统升级。

中兴通讯没有回复置评请求。谷歌在被问及禁令是否意味着它不能再提供安卓更新时未予置评。

总部在洛杉矶的美国消费者保护组织Consumer Watchdog总裁Jamie Court要求中兴通讯、谷歌和运营商告知消费者，禁令会对他们向中兴手机提供服务的能力有何影响。

“如果他们不确定能更新系统，肯定不应该再出售新手机，”Court称。

中兴通讯的手机周四在主要美国运营商和零售商网站上有售，包括AT&T、Sprint、威瑞森通讯（Verizon Communications）、百思买（Best Buy）和沃尔玛。

威瑞森和Sprint未予置评。AT&T、百思买和沃尔玛未回应置评请求。

一些技术分析师建议消费者，在中兴手机能否升级一事明确之前，暂时不要购买该公司手机。

“存在很多不确定性，现在购买中兴手机不是明智之举，”市场研究公司IDC的消费技术分析师John Jackson称。

咨询公司Recon Analytics的分析师Roger Entner预计，美国运营商和零售商将出清中兴手机库存，之后停止销售该公司的手机。

Entner表示，如果未来无法获得安卓系统升级，中兴智能手机仍能使用，但用户无法添加系统新特性，或安装补丁来防范新发现的安全威胁。

“用户陷入困局，”Entner表示。

一些感到沮丧的消费者到Reddit和中兴网站上的论坛就保修、修复和未来安全补丁等问题发问，但未得到回答。

“我想知道要等多久才能看到中兴的声明，”一名用户周一在中兴网站上留言。”我怀疑眼下他们能否找到办法解决禁令问题。”（完）