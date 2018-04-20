大学生玩手机情况调查:超4成称一天不玩手机就会无聊

大学生“玩手机”情况调查：超四成称一天不玩手机就会无聊

李华锡 何凌霄/中国青年网

随着科技发展和社会进步，手机功能越来越丰富，手机成为许多人工作、学习、生活中的必备品。那么，大学生每天使用手机多长时间？用手机主要做什么？近日，中国青年网就“大学生手机使用情况”话题，对全国高校856名大学生展开调查，调查结果显示：41.94%大学生每天使用手机4-6小时，无聊时、睡觉前、休闲娱乐时手机使用频率最高，社交聊天、听音乐、转账支付系主要用途，超3成学生认为手机已成为生活的一部分，超4成学生表示“一天不玩手机会无聊”，超7成学生表示“手机没有网络，会影响到学习和生活”。

大学生每天玩手机时间比例。本文图片 中国青年网

超成每天使用手机4-6小时 无聊时使用最频繁

大学生每天花费在手机上的时间是多少呢？根据调查显示，使用手机4-6小时及以上的大学生占41.94%，其次为1-3小时和7-9小时，分别占占29.32%、16.59%。此外，小于1小时的占3.86%，还有3.5%的学生选择使用手机12小时以上。

“一天4-6小时是很正常的，手机是我打发碎片时间的不可或缺的工具，一天算下来，碎片时间怎么也不会低于4个小时的。”四川大学大二学生李沫表示，自己闲来无事就会拿起手机看看有没有和自己相关的信息，就连在和朋友交流过程中，自己也会时不时看一眼，要不然总觉得放不下。

一天之中，大学生一般会选择在什么时候“玩手机”呢？根据记者调查发现，大学生无聊时使用手机最为频繁，占85.86%；其次为睡觉前和休闲娱乐时，各占74.07%、72.43%。还有25%的大学生在走路时“玩手机”，21.85%在课堂上“玩手机”。

东北师范大学大二学生李婷在采访中表示，比起其他时间，她更喜欢在睡觉前拿出手机看看，可以让劳累一天的自己放松下。“几乎已经成了习惯了，不看看手机总觉得缺了点什么。”

大学生玩手机原因比例。

超八成离不开社交聊天 转账支付占消费主体

“自大学以来，各种通知都是在QQ上进行，和同学们通过社交媒体进行沟通交流是避免不了的。”浙江财经大学学生王安锡认为，由于大学生有较多的自由支配时间，手机成为大学生的社交必备“神器”。“无聊的时候就想打开QQ、微信，聊聊天，逛逛朋友圈，一看就是好几个小时，倒是浪费了不少时间。”

像王安锡一样利用手机进行社交聊天的大学生不在少数。根据中国青年网记者调查，有87.97%的大学生选择用手机进行社交聊天；其次是“听音乐”和“转账支付”，各占69.28%、65.19%，还有55.49%的大学生选择“习惯性使用手机”。

李文静是曲阜师范大学大二学生，她告诉记者，电子货币相比现金，具有更多地虚拟性，会导致自己购物花钱大手大脚，没有真实感。由于自己理财意识淡薄，自觉性也不是很好，难免经常出现超支现象。“其实买的也不一定就是必需品，但是一旦进去了就停不下来。”

大学生玩手机产生不良影响比例。

超九成认为滥用手机时“时间浪费严重”

对于“手机带来怎样的不良影响”这一问题，记者继续展开调查。90.65%的学生“了解长时间使用手机对自身有不良影响”，5.49%“不知道手机带来的不良影响”，3.86%的学生持“无所谓”态度。

“自进入大学以来，感觉自己边看手机边学习，这样的学习效率较低。” 浙江财经大学学生吴伊思非常后悔自己不自律的行为。她认为，“玩手机”不仅浪费时间，连自己之前给自己立的“flag”也没了，同时还给自己生理和心理上带来双重伤害。

那么，长时间玩手机给自己带来哪些不良影响呢？数据显示，76.52%的大学生认为玩手机“时间浪费严重”，其次“生活、学习规划受到影响”和“自制力下降”，分别占71.5%和66%，还有64.72%的大学生觉得自己“身体健康受到了伤害”，同时还有39.72%的大学生认为自己“消费理财大手大脚”。

大学生与手机的关系比例。

超4成一天不玩手机会无聊 “机不离身”为常态

对于河北大学学生吴源宇来说，手机已经成为他生活不可缺少的一部分，有好处也有坏处。他表示，自己带着手机走到哪儿心情会很舒畅，哪怕是一个人走夜路，都会多一份安全感。“平时做什么都会时不时拿出手机看一看，不然就很无聊。”

此次大学生“玩手机”情况调查显示，46.03%的大学生认为一天没有使用手机自己会感到“无聊”，36.1%的学生感到“不适”，8.18%的大学生会很“焦虑”。此外，还有学生会感到“烦躁”“惶恐”，分别占5.84%、3.5%。

如果手机没有网络,会影响到你的学习和生活吗?调查显示，有38.55%的大学生认为“手机已成为生活的一部分”；其次是“对手机产生了依赖性”和“有时厌恶但又离不开”，分别占19.28%、18.81%；其余为“没手机就没有安全感”“一刻都不能离手”等。

“这样的感觉一开始有，多克制就习惯了，也不会那么经常去想我要用手机干嘛了。”上海对外经贸大学学生顾铭表示，自己虽然有些意志力不坚定，但在上课和自习过程中还是会想方设法地克制自己玩手机。“还是希望能合理地使用手机，借着克制使用手机频率，也能让自己意志力更坚定，这挺好的。”

大学生一天没有使用手机后果比例。

“过来人”支招：引导学生正确使用手机

四川农业大学学生班主任陈稷表示，如今大学生喜欢上课时“玩手机”，颈部长时间处于紧张状态，长此以往，很可能造成颈部劳损。为此，她希望大家在“玩手机”时能多想想自己今后的身体健康，保护好革命的本钱，用梦想作支撑，用行动证明自己的价值，让健康为自己保驾护航。

“如果要说具体的措施，可以试试关机上课，如果还是忍不住，就不带手机。”华中科技大学学生辅导员吕董奇表示，手机应用是为了提供生活方便，希望同学们能把手机运用到学习当中去，“给自己和老师与同学之间的交流带来方便，这样手机就是派上正当用途了”。（应受访者要求，文中李沫、李婷、王安锡、吴伊思、吴源宇、顾铭为化名）

（原题为：《大学生“玩手机”情况调查：超4成一天不玩手机就会无聊》）