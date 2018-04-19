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罗永浩谈中兴或被禁用安卓：锤子做大后自研操作系统

罗永浩谈中兴或被禁用安卓：锤子做大后自研操作系统
2018年04月19日 14:44 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月19日下午消息，对于中兴或被禁用Android（安卓）的消息，锤子科技CEO罗永浩今日在个人微博称，锤子做大做强后会自研操作系统。

　　近日美国商务部发出技术禁令，在7年时间里，中兴或将无法获得美国公司的技术。有消息称，这意味着中兴可能无法在其设备中使用谷歌开发的Android手机操作系统。中兴方面回应称，尚在核实事件的真伪，目前处于信息不对称的状态，需要对整体事件评估后才能清楚对公司的具体影响，再去讨论是否有新的系统取代Android软件。

　　罗永浩今日在个人微博被问到“锤子做大做强之后，会自己做操作系统吗？”的问题，他回答称：当然，这事在中国可能暂时不能指望别人了。

　　也有网友对锤子的实力表示质疑，罗永浩则称，锤子就是那种目光永远比当前能力远大的人。

　　目前锤子手机系统的官方名称为Smartisan OS，基于Android操作系统深度定制。在日前的坚果3发布会上，罗永浩还透露，将于5月15日发布革命性的系统更新和产品。他此前曾表示，“这个操作系统整合人工智能，可以让人们几乎扔掉鼠标键盘，只用语音识别，手的触控屏操作，有望实现比现有任何手机、平板、鼠标、键盘的桌面电脑、笔记本电脑，在日常办公上实现超过200%的效率提升。”(张俊)

罗永浩锤子中兴
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