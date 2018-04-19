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创世伙伴周炜:中兴被罚 或将引发新技术领域投资机会

创世伙伴周炜:中兴被罚 或将引发新技术领域投资机会
2018年04月19日 12:04 新京报
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　　新京报快讯（记者刘景丰）4月18日晚间，在“创世进化论：进化×连接”沙龙上，创世伙伴资本创始主管合伙人周炜表示，他并不认同无线互联网已经结束了的论调，他认为新技术和新人群方向，这会是未来中国创新的新双核，新金融、新文娱、新出海方向也将继续诞生大量的独角兽公司。针对近日中兴被美国政府处罚一事，周炜称这在一定程度上预示国家未来将会大力扶持本土尖端技术，给资本创造了新技术领域的投资机会。

　　周炜称，未来新技术商业落地的创业机会将会被看好，过去十几年，技术在中国不赚钱，但现在新技术要开始赚钱了，是一个机会。“这两天大家也都在讨论中兴被美国政府处罚的事情，一定程度上也给我们创造了投资机会，国家肯定会大力度来扶持本土的尖端技术。”周炜称。

　　对于新人群，周炜说，“虽然不希望孩子每天抱着手机看，但可以肯定，今后5年在无线互联网的新文娱领域，一定会有非常多的数十亿美金的公司出现，因为用户开始付钱了。”在他看来，这种变化从2016年底正式出现，代际变化已经从一个量变到质变。

　　从2017年11月到今年4月，不到半年时间内，创世伙伴资本团队投资的项目中，已经有3家公司实现上市和并购。融360旗下的简普科技作为“全球金融AI第一股”，登陆纽交所；“95后最大社交平台”探探和陌陌携手，成就了2018年开年第一并购案。上市公司华铭智能以16.65亿元，收购大数据征信平台国政通90%股权。这3家公司都是新技术、新金融和新人群的代表。

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