中兴事件新进展：告知员工停止所有与美禁令相关业务

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新浪科技讯 4月19日上午消息，中兴通讯事件不断发酵。据知情人士透露，中兴通讯在内部已通告员工，立即停止所有与美国出口禁令相关的业务。

北京时间4月16日晚间，美国商务部宣布禁止美国企业向中兴公司出售零部件产品，期限为7年。此外，美国商务部工业和安全局还对中兴通讯处以3亿美元罚款。

有媒体称，中兴通讯的困境正在进一步加剧——除了可能削减其销售外，来自美国的出口禁令还可能让中兴通讯无法在其设备中使用谷歌的安卓操作系统。而中兴通讯方面表示，公司在就这个事情与美国政府部门沟通，希望能降低这个事件的影响，但目前很难去预估该事件的结果。

中金报告称，中兴现有一至两个月零部件存货，若集团不在一至两个月内再次达成和解，会影响通信设备和手机等业务的正常生产与销售。

昨日晚间，网上还流传出一张中兴高管推行李箱在机场忙碌的图片。中兴通讯向新浪科技确认称，该图片的三个人分别为董事长殷一民、总裁赵先明以及创始人侯为贵。网友纷纷评论表示，愈七十七岁的侯为贵亲自出马，老爷子坚毅的背影让人动容，希望中兴挺住。(大鹏)