中兴回应或被禁用安卓：核实后再讨论是否有系统取代

澎湃新闻见习记者 孙铭蔚

美国商务部的出口禁令，可能危及到中兴通讯（000063.SZ，00763.HK）的手机业务。

美国当地时间周二（4月17日），路透社援引消息人士的说法称，根据美国政府周一（4月16日）发出的技术禁令，在7年时间里，中兴将无法获得美国公司的技术，即日起生效。这意味着，它可能无法在其设备中使用美国谷歌公示开发的手机操作系统Android（安卓）。

“中兴高管正在评估未来的智能手机软件选择。”彭博社在当天的报道中写到。

4月18日，澎湃新闻记者以投资者身份致电中兴通讯，该公司董秘办人士回应称，公司目前尚在核实事件的真伪，目前处于信息不对称的状态，需要对整体事件评估后才能清楚对公司的具体影响，再去讨论是否有新的系统取代安卓软件。

智能手机市场两大主流操作系统，分别是谷歌公司的安卓系统和苹果公司的iOS系统。大部分手机厂商使用的都是谷歌公司的安卓系统，中兴通讯也不例外。

按照美国商务部4月16日发出的禁令，未来7年内，中兴通讯不得“以任何方式参与任何涉及从美国进出口商品、软件和技术的交易”。这其中包括软件授权。

美国商务部长罗斯当地时间周一(4月16日)声称：“中兴通讯误导了(美)商务部。之后公司不但没有惩戒其员工和高管，反而对他们进行了奖励。这种恶劣行为不容忽视。”

路透社的报道称，中兴通讯和谷歌母公司Alphabet一直在讨论禁令的影响，但截至周二（4月17日）上午，两家公司仍然不清楚中兴通讯对安卓的使用情况。据研究公司IHS Markit称，中兴通讯去年的智能手机出货量为4640万部，位居安卓手机制造商第7位。

谷歌拒绝对此置评。

彭博社的报道称，如果无法继续使用安卓系统，那么对中兴将是重大打击，因为市面上的其他选择不多。微软和惠普不再提供智能手机操作系统，苹果的iOS只供自主设备使用，而中兴也没有自己的操作系统。唯一可能的选择是三星的Tizen。不过，Tizen系统没有获得广泛接受，只支持很少的应用。

对谷歌来说，考虑到中兴的市场份额不大，因此失去中兴这一家客户还不会造成致命影响。不过，谷歌正失去对部分安卓手机厂商的控制。例如，规模最大的安卓厂商三星正在推出自主移动服务，例如语音助手，与谷歌的同类服务展开竞争。作为应对措施，谷歌正更多地依赖中国手机厂商，例如中兴、华为和小米。

当地时间4月17日，美国联邦通信委员会(FCC)还宣布将采取一项措施，禁止移动运营商使用联邦补贴购买中国企业生产的任何电信设备，这可能会伤害中兴和竞争对手中国智能手机制造商华为技术。

路透社表示，这些举动有可能使美中关系进一步复杂化。这两个国家最近几周已提出数百亿美元的关税，引发人们对全面贸易战可能会损害全球供应链以及商业投资计划的担忧。

与此同时，美国联邦通信委员会（FCC）提出的新规则预计将在今年（2018年）完成，这似乎是美国阻止中兴通讯和华为在美国获得显着市场份额的努力中的又一支力量。

美国联邦通讯委员会（FCC）主席Ajit Pai 今年3月在致美国国会的一封信中表示，他与美国立法者一样，担心全球第三大智能手机制造商华为的间谍威胁。

根据华为提交的文件，该公司在2017年将游说支出从2016年的34.85万美元降至6万美元。

中兴通讯提交的文件显示，中兴通讯同样将游说支出从2016年的86万美元降至去年的51万美元。