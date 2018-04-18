中兴或失安卓使用权 美国代理律师:美方禁令难以扭转

澎湃新闻记者 刘栋

美国商务部16日晚发布公告称，美国政府在未来7年内禁止中国中兴通讯向美国企业购买任何产品，禁令即时生效。令近期已然非常紧张的中美经贸关系再添变数。

代表中兴通讯供应商的出口管制专家，美国Jacobson Burton Kelley PLLC律师事务所的道格拉斯·雅各布森（Douglas Jacobson）18日在接受澎湃新闻采访时认为，此次美国商务部对中兴的最新制裁决定肯定会对中兴在全球的销售产生影响，中兴也很难扭转美国商务部的这一决定。

中兴与谷歌磋商安卓使用权

美国商务部制裁中兴的消息震动全球电信通讯行业，更对中兴和相关企业造成巨大冲击。路透社的报道，中兴或从美国公司购买25%到30%的组件和硬件，而供应链的任何一项中断都会影响中兴在中国生产产品的能力。

路透社17日报道称，在美国禁止国内企业向中兴出售元器件后，中兴的移动设备可能无法再使用谷歌的安卓（Android）操作系统。失去对安卓的使用权对中兴将是巨大打击，由于中兴通讯并没有自己的操作系统，将面临几乎没有其他替代选择的窘境。

报道援引消息人士的话称，中兴和谷歌母公司Alphabet旗下部门在彻夜讨论美国政府禁令的影响，不过直到当地时间的17日早晨，两公司仍未就中兴能否使用安卓系统作出决定。

谷歌开发的安卓（Android）操作系统是中兴智能手机的核心，提供面向用户的各类功能、应用程序和其他服务。这意味着该软件可能也在周一美国政府的封杀令之列。

中兴每年在全球销售约4500万部智能手机，其中将近一半使用高通芯片。在美国，中兴通讯是第四大智能手机供应商，排名位于苹果、三星电子和LG电子之后。据咨询机构Canalys数据，去年中兴通讯在美国的市场份额为11.2%。

美国强调封杀是因中兴“犯规”

美国商务部强调，此次最新宣布的处罚是两年前美商务部对中兴违反美国限制向伊朗出售美国技术的制裁条款的延续。

2016年3月8日，美国商务部指控中兴通讯涉嫌违反美国对伊朗的出口管制政策，对中兴实行禁运，随后中兴通讯被美方列入“特别审查名单”。经过多方博弈和谈判，2017年3月，中兴通讯认罚。根据双方当时签署的协议，中兴通讯要向美国政府共支付11.92亿美元罚金，其中3亿美元缓期执行。除了罚金，中兴通讯还进行了内控整改，解雇了公司CEO在内的多位公司高层。

美国商务部部长罗斯16日在宣布新的制裁时称，中兴通讯违背了前述的和解协议的部分条款：中兴曾于2016年11月、2017年7月向美国政府提交的两封信中称，公司对此前认定违规的39名员工进行了处分。但在美国商务部工业和安全局2018年2月要求其提供具体报告时，没能拿出证据。随后中兴通讯承认其没有按照信中所说，对相应员工减少奖金或做出处分。

“中兴很难扭转美国商务部的这一决定。此前他们在2016年3月被制裁时已经获得了‘缓刑’。按照当时的协议，他们应该对一些员工采取一些措施。”雅各布森对澎湃新闻表示。

截止到发稿前，中兴方面尚未就澎湃新闻针对上述问题的询问给予答复。

17日，在A股和H股上市的中兴同时发布停牌公告。受这一消息影响，中兴通讯在美国的主要供应商股价也出现大幅下跌。

在17日上午发布的一则声明中，中兴方面称，公司正在全面评估此事件对公司可能产生的影响，与各方面积极沟通及应对。中兴董事长殷一民在昨天发送的一份内部信中写道：“在这样艰难的时刻，希望大家坚定信心。团队一直在攻克难关，公司也在积极沟通，并做出最大努力，来促进危机的解决。”