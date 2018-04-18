中兴手机恐失安卓牌照？回应：正沟通，很难预估结果

每经记者 蔡鼎 每经编辑 步静

本周二，受到美国商务部发布的未来七年出口禁令的影响，中国智能手机制造商中兴通讯的困境进一步加剧——除了可能削减其销售外，来自美国的出口禁令还可能让中兴通讯无法在其设备中使用谷歌的安卓操作系统。

北京时间本周一（4月16日）晚间，美国商务部发布对中兴通讯的出口禁令，直到2025年3月13日，美国公司将被禁止向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术。

另据路透社援引消息人士的最新报道，中兴通讯和谷歌母公司Alphabet一直在讨论该禁令对二者的影响，但截至当地时间周二上午，两家公司仍未就中兴通讯使用安卓系统做出决定。

4月18日上午，《每日经济新闻》记者以投资者身份致电中兴通讯，公司董秘办人士告诉记者，他并不清楚中兴是否在与谷歌进行讨论，但可以确定的是公司目前是在与美国政府部门来解决这个事件；至于中兴有没有与哪家公司单独进行谈判，或者是谈判进展，该人士也表示完全不了解。

当记者问到中兴通讯未来是否有可能无法再使用安卓操作系统时，该人士表示，公司在就这个事情与美国政府部门沟通，希望能降低这个事件的影响，但目前很难去预估该事件的结果。

资料显示，中兴手机的市场主要是在欧美，海外市场出货占比约7成，其中美国市场占比最高。根据Gartner公布的数据，2017年中兴智能手机全球出货量有4300万台，相比上一年大幅下滑17.3%。